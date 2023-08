Armand Duplantis hämmentyi Usain Bolt -vertailusta: "Kaksi täysin eri asiaa"

Ruotsin seiväshypyn kultapoika Armand Duplantis on voittanut urallaan olympiakullan, EM-kullan ja kaksi maailmanmestaruutta. Viimeisin voitto tuli lauantaina Budapestin MM-kisoissa.

Mikä niistä on tärkein?

– Olen iloinen, että minulla on ongelma, että pitää valita niiden välillä, Duplantis vastaa diplomaattisesti.

Duplantis on pysytynyt koko uransa suorittamaan kilpailuissa huipputasolla. Arvokisoissa hän on ollut itse varmuus. Ennen Budapestia hän jäi Timanttiliigan osakilpailussa vasta neljänneksi jouduttuaan jättämään kisan kesken lievän loukkaantumisen takia. Mediassa kasattiin ruotsalaiselle paineita, mutta jälleen kerran hän poistui MM-näyttämöltä kultamitali kaulassaan.

Amerikkalais-ruotsalainen on vasta 23-vuotias, mutta voittanut jo käytännössä kaiken. Hän on myös parannellut seiväshypyn maailmanennätyksen lukemiin 622. Duplantisia onkin verrattu yleisurheilun supertähti Usain Boltiin, jolla on edelleen hallussaan 100 ja 200 metrin maailmanennätys.