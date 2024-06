Rallin suomalaislupauksen unelmadebyyttiin käänne

– On minulle erityisempää tehdä WRC-debyyttini kotona. Latvia olisi ollut kaikille uusi ralli, mikä olisi tarjonnut minulle tavallaan yhtäläiset lähtöasetelmat, mutta osaan tietty Suomen erikoiskokeet yleisesti ottaen hyvin, Pajari summaa.

Pajari on ajanut tällä kaudella Toyotan Rally2-autolla WRC2-luokassa. Pajari on luokan MM-taulukossa tällä hetkellä neljäntenä. Pajari on voittanut käynnissä olevalla kaudella yhden WRC2-luokan kilpailun.