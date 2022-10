Sebastien Ogier ylistää Kalle Rovanperän hurjaa tykitystä – "On todistanut olevansa mestaruuden arvoinen"

Ogier taipui kisaa johtavasta Rovanperästä 29 sekunnin päähän lauantain erikoiskokeilla. Tiimitoveri Elfyn Evansin keskeytyksen myötä Ogierin on tärkeää tuoda auto maaliin, mutta Rovanperän kannalta tärkeämpää on pitää Hyundai-kuski Ott Tänak takana.

– Ajat muuttuvat ja uusi sukupolvi puskee kovaa. Se on ihan normaalia elämässä. Kalle on todistanut jo monta kertaa tänä vuonna olevansa mestaruuden arvoinen. Ei se toki vielä ole sinetöity, eikä mikään ole ohi ennen kuin se on ohi. Kalle kuitenkin todisti taas tänään, että hänellä on kaikki kontrollissa.