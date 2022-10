Ott Tänakilta kunnioittavia sanoja Rovanperästä: "Kalle laittoi muut ulos"

Rovanperä otti niskalenkin virolaisesta Uuden-Seelannin MM-rallin lauantain erikoiskokeilla karaten 46,4 sekunnin päähän. Kisaa johtavalla Rovanperällä on sunnuntaina mahdollisuus varmistaa MM-titteli, mikäli suomalainen säilyttää johtoasemansa. Jos Tänak onnistuu voittamaan kisan päättävän Power Stage -pätkän, tarvitsee Rovanperä vielä päätöserikoiskokeelta muutaman pisteen.

Virolaiskuski on saanut 15 sekuntia aikasakkoa, kun miehen hybridiyksikkö antoi liikaa lisäbuustia kahdella erikoiskokeella. Myös Rovanperä on saanut samasta syystä kymmenen sekunnin sakon. Tänak valitteli myös autonsa ajettavuutta sateen kastelemilla mutaisilla teillä.

– Meillä on ollut jotain pientä teknistä ongelmaa. Kun pito on tasainen ja hyvä, olemme pystyneet ajamaan ihan kohtuullisesti. Sitten kun on vettä ja mutaa, niin homma menee vaikeammaksi.