Ihmelapsiko? Jari-Matti Latvala joutui korjaamaan Kalle Rovanperästä antamiaan lausuntoja

– Sanoinkin tuossa jo englanniksi, että Kalle on ihmelapsi, "Miracle Kid". Hän on kuin teräsmies, Latvala tunnelmoi MTV Urheilulle.

– Kaikki tiimin puolella olivat täysin varmoja, ettei hän voi voittaa, koska alla on huonommat renkaat. Tänakin piti olla ihan selvä suosikki, ja Kalle itsekin sanoi pätkän lopussa, että renkaat olivat huonot. Silti hän tuli, otti hirveitä riskejä, mutta ei tehnyt virheitä. Se oli uskomatonta.

Ennen kauden alkua Latvala povasi, ettei nuoren Rovanperän kokemus vielä riitä mestaruustaisteluun, vaikka kuski on todistanut ajotaitonsa lukuisaan kertaan. Kolmen MM-rallin jälkeen Rovanperä kuitenkin johtaa sarjaa jo 29 pisteen erolla ennen Kroatiassa kolmanneksi ajanutta Hyundai-kuski Thierry Neuvillea .

– Kallen henkinen kantti on kasvanut vuoden aikana 5-10 vuotta lisää. Hän on osoittanut olevansa todellinen uhka MM-sarjassa ja hänellä on kaikki elementit voittaa maailmanmestaruus, Latvala paalutti.