Rallin maailmanmestaruudesta kamppailevat Ogier ja Evans tarjoilivat todellisen jännitysnäytelmän EK12:lla Japanissa.

Ogier täräytti reilun 21 kilometrin metsäpätkällä pohjat vain 0,3 sekunnin erolla Evansiin. Ogier lähti näin ollen EK13:lle niukassa 1,7 sekunnin johdossa.

– En ole vetänyt tätä pätkää koskaan noin kovalla pidolla. Tällaista rallia me kaikki haluamme, ei tylsiä kisoja! Ogier kommentoi varsin tyytyväisenä.

EK13:lla Ogier löi tiskiin vielä paremman ajan Evansiin verrattuna ja otti liki viiden sekunnin kaulan walesilaiseen kilpakumppaniinsa ennen lauantain viimeistä pätkää.

Lauantain kisapäivä huipentuu Toyota Cityn kolmen kilometrin kaupunkipätkälle (EK14) kello 10.30 alkaen Suomen aikaa.

Ogier on 13 pistettä Evansia jäljessä MM-taulukossa, joten voitto tekisi ranskalaiselle hyvää ennen kauden viimeistä osakilpailua Saudi-Arabiassa.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa näkee, että Ogierin vauhtivarat riittävät Evansin peittoamiseen.

– Se ensimmäinen päivä oli niin vahvan oloinen suoritus. Ogier vähän kyttäilee ja Evans yrittää ajaa niin kovaa kuin pystyy. Huomenna sitten ratkaistaan, millä asetelmilla mennään. Tämä päivä on Ogierille sellainen kyttäilypäivä, Ketomaa kommentoi EK12:n jälkeen.

Sami Pajari on yhä neljäntenä, mutta ero kärkikolmikkoon on kasvanut jo 43 sekuntiin. Kalle Rovanperä on parannellut asemiaan perjantain jälkeen ja noussut kymmenenneltä sijalta seitsemänneksi. Suomalaistähti tulee kuitenkin ajamaan isommista pisteistä vasta sunnuntaina.

2:25 Mitä Ott Tänak tarkoitti tällä? – "Jotain hän jättää selvästi sanomatta"

Japanin MM-rallin tilanne EK 13/20:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Sebastien Ogier Toyota 2:30:40,4 2. Elfyn Evans Toyota +4,9 3. Adrien Fourmaux Hyundai +21,8 4. Sami Pajari Toyota +43,1 5. Ott Tänak Hyundai +2:32,3 6. Gregoire Munster M-Sport +4:33,6 7. Kalle Rovanperä Toyota +6:24,7 8. Oliver Solberg* Toyota +6:34,4

*Rally2-kuljettaja

Keskeyttäneet: Josh McErlean, M-Sport (EK3) ja Thierry Neuville, Hyundai (EK8).

Juttua päivitetty kello 9.08: Lisätty EK13:n tulokset.