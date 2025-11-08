Rallin maailmanmestaruudesta kamppaileva Sebastien Ogier jysäytti uransa 800. erikoiskoevoiton MM-sarjassa, kun Toyotan ranskalaistähti ajoi komean pohja-ajan EK14:lla Japanin osakilpailussa lauantaina.
MTV Urheilun selostaja Juho Kokko tietää kertoa, että Ogier on vasta MM-sarjahistorian kolmas kuljettaja, joka on yltänyt 800 pikataivalvoittoon Markku Alenin ja Sebastien Loebin jälkeen.
Ogierin aika oli peräti 1,6 sekuntia parempi kuin toiseksi tulleella ja MM-taistoa johtavalla Elfyn Evansilla. Se on loistava erotus ottaessa huomioon, ettei yleisöpätkällä ole mittaa kuin kolmisen kilometriä.
– Ajatelkaa! 1,6 sekuntia kolmella kilometrillä! Kilpaa on ajettu suurin pirtein 122 kilometriä ja tuollainen ero tällaisella EK:lla. Oli kova suoritus Ogierilta, ei voi muuta sanoa, hehkutti MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa.
Rovanperä teki lauantaina nousua
Kalle Rovanperä lähti yleisöerikoiskokeelle ensimmäisenä ja ajoi maaliin ajassa 2.17,8. Hän oli lopulta EK14:n kuudes, jääden reilut kolme sekuntia Ogierista.