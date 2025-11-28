



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Juha Kankkunen on kovilla: "Ehkä liikaakin vanhalle sydämelle" 1:18 Yksi monista päivän rengasrikoista – näin kärsi Toyotan Sami Pajari. Julkaistu 28.11.2025 18:53 MTV URHEILU – STT Kalle Rovanperä on jäämässä mestaruuskamppailussa pronssitilalle rallin MM-sarjassa. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11. Pe: EK9–14 klo 7.15 alkaen La: EK15–17 klo 7.45 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025. Ennen lauantain kolmea viimeistä erikoiskoetta Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä on kauden päättävässä Saudi-Arabian rallissa viidentenä takanaan mestaruuskamppailussa edellä olevat tiimikaverit Sébastien Ogier ja Elfyn Evans. Suomalaisen ero kärkeen on yli minuutin. Rovanperän kolmas mestaruus vaatisi lauantaina epäonnea sekä Ogierilta että Evansilta. – Tosi rankka päivä. Varsinkin kaksi viimeistä pätkää olivat rajuja autolle ja renkaille. Näyttää siltä, että tämä viikonloppu on meille vaikea. Tie puhdistuu niin paljon auto autolta, että emme pysty parempaan, MM-rallit jättävä Rovanperä summasi.





Ennen päätöskisaa Evansia kolme pistettä jäljessä ollut Ogier tarvitsee vielä hyvän onnistumisen lauantaina, jotta uran yhdeksäs MM-titteli varmistuu, sillä jaossa on vielä lisäpisteitä.

Pajari putosi voittotaistelusta

Lukuisat rengasrikot sanelivat kisan luonnetta perjantaina. Rajut ja kivikkoiset aavikkotiet koituivat myös Toyotan Sami Pajarin kohtaloksi. Hän putosi voittotaistelusta perjantaina iltapäivällä ja on rallissa seitsemäntenä.

– Olisimme halunneet taistella ensimmäisestä voitosta, ja vauhti oli itse asiassa hyvä. Iso pettymys, mutta rengasrikkoja oli paljon ja nyt sellainen tuli myös meille, Pajari harmitteli.

Toyotan tallipomolle Juha Kankkuselle tapahtumia riitti jo liiaksi. Toyota uhkaa toista kertaa tällä kaudella jäädä ilman osakilpailuvoittoa.

– Syke on mennyt ylös ja alas koko päivän, ehkä vähän liikaakin vanhalle sydämelle, Toyotan Kankkunen huokaisi.

– Voittotaistelusta pojat tippuivat lähtöpaikan takia jo eilen (torstaina). Sääli oli myös Samin rengasrikko. Olisi ollut kiva nähdä hänet taistelussa loppuun asti.

Kisan voitosta käydään lauantaina huima taistelu. M-Sport Fordin latvialaisyllättäjä Martins Sesks johtaa, mutta takana vaanii Hyundain Thierry Neuville vain 3,4 sekunnin päässä.

Toinen Hyundai-kuski Adrien Fourmaux oli kisan johdossa viimeisen pätkän jälkeen, mutta sai minuutin aikasakon kirjauduttuaan liian aikaisin tekniselle alueelle tipahtaen neljänneksi Toyotan Takamoto Katsutan taakse.

Kokonaistilanne EK 14/17:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Martins Sesks M-Sport 2.43.20,1 2. Thierry Neuville Hyundai +3,4 3. Takamoto Katsuta Toyota +41,5 4. Adrien Fourmaux Hyundai +57,6 5. Kalle Rovanperä Toyota +1.12,6 6. Sébastien Ogier Toyota +1.12,8 7. Sami Pajari Toyota +1.34,8 8. Elfyn Evans Toyota +3.52,6 9. Grégoire Munster M-Sport +6.13,4 10. Oliver Solberg Toyota (WRC2) +7.26,7