Kalle Rovanperä on jäämässä mestaruuskamppailussa pronssitilalle rallin MM-sarjassa.
Ennen lauantain kolmea viimeistä erikoiskoetta Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä on kauden päättävässä Saudi-Arabian rallissa viidentenä takanaan mestaruuskamppailussa edellä olevat tiimikaverit Sébastien Ogier ja Elfyn Evans. Suomalaisen ero kärkeen on yli minuutin.
Rovanperän kolmas mestaruus vaatisi lauantaina epäonnea sekä Ogierilta että Evansilta.
– Tosi rankka päivä. Varsinkin kaksi viimeistä pätkää olivat rajuja autolle ja renkaille. Näyttää siltä, että tämä viikonloppu on meille vaikea. Tie puhdistuu niin paljon auto autolta, että emme pysty parempaan, MM-rallit jättävä Rovanperä summasi.