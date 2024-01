Ott Tänakia piinaa "ikuinen ongelma" – maksoi virolaistähdelle jo yhden mestaruuden

Elfyn Evans

Viidenteen kauteensa Toyotalla lähtevä 35-vuotias walesilainen on urallaan uudessa tilanteessa. Evans ei ole koskaan aikaisemmin lähtenyt taistelemaan mestaruudesta näin selkeänä ykköskuskina tallissa, joka on kuuden viime vuoden aikana voittanut viisi kuljettajien ja neljä valmistajien MM-titteliä.

Evansin saldo neljältä Toyota-kaudelta on kolme MM-sarjan hopeatilaa ja yksi neljäs sija. Vuosina 2020–2021 Evans taipui mestaruuskamppailussa Sébastien Ogierille, viime vuonna Kalle Rovanperä oli parempi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

PLUSSAT:

Jari Ketomaa: Evansin paras mahdollisuus on Toyotan luotettavuus. Kokonaispaketti on kunnossa. Auto on paras, ja hänellä on siitä pitkä kokemus. Auto on myös luotettava.

Riku Tahko: Tiedetään, että autoja ei ole pystytty paljon kehittämään, varmasti pieniä viilauksia on tehty, mutta ehkä Elfynin vahvuus on sitten kuitenkin se auto. Ei voi sanoa, että auto olisi nopeampi, mutta toimintavarmempi ja sopeutuvaisempi erilaisiin olosuhteisiin se on kuin Hyundai. Aina se suorituskyky jostain kaivetaan, ja teknisiä vikoja on ollut todella todella vähän.

Teemu Suninen: Elfynillä on alla viime kausien mestaruusauto, ja sitä kautta hän on kova mestariehdokas. Alla on kolme kakkosijaa, joten nyt voisi olla jo Elfynin aika.

MIINUKSET:

JK: Evans tulee olemaan ongelmissa jopa Neuvillen kanssa. Häneltä vain valitettavasti puuttuu se paras mahdollinen vauhti valtaosasssa ralleja. Neuville ja Tänak tulevat olemaan ratkaisupaikoissa vauhdin puolesta kovempia.

RT: Jos ei kaikki ole ihan priimaa, niin suoritustaso on luvattoman heikko. Jos taas kaikki on just eikä melkein, Evans on nopea. Hänellä toimintaikkuna on selkeästi tästä kolmikosta pienin. Esimerkiksi Kallea vastaan ongelma oli se, että siinä missä Kalle ajoi niin, että oli koko ajan reserviä, Elfyn joutui yliyrittämään, mikä johti virheisiin tai auton kolhimiseen.

TS: Evansin miinus on se, että sitä mestaruutta ei ole mahdollisuuksista huolimatta tullut. Aina kun on ollut paikka, joku muu on sen ottanut. Kun Ogier lopetti, Kalle aloitti.

Thierry Neuville

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Neuvillella on edessä jo 11. kausi Hyundailla. 35-vuotias belgialainen on ollut tallissa mukana alusta asti, ja sitä kautta hän on saavuttanut äärimmäisen vahvan jalansijan.

Tuloksellisesti viimeisistä kymmenestä vuodesta on jäänyt melko tavalla hampaankoloon. "Ikuisena kakkosen" palkintokaapista löytyy peräti viisi MM-hopeaa, ja kolmella viime kaudella hän sijoittui joka kerta kolmanneksi.

Lähimpänä mestaruutta 2018, kun lähti kauden viimeiseen osakilpailuun Australiassa kolmen pisteen päässä Ogierista.

PLUSSAT:

Jari Ketomaa: Ehdottomasti se kaikkien olosuhteiden riittävän hyvä osaaminen. Neuvillen kokonaisuus on mestaruustaistelua ajatellen sopivin sekoitus. Hän on tasainen kaikissa ralleissa, mitä MM-sarja pääsääntöisesti tarjoaa.

Riku Tahko: Hyvä ja tasainen kuljettaja. Pystyy olemaan paikoitellen jopa äärimmäisen nopea.

Teemu Suninen: Varsinkin vaikeissa asfalttiolosuhteissa Neuville ajaa tosi kovaa.

MIINUKSET:

JK: Nopeissa soraralleissa pitää suorittaa vähintään yhtä hyvin kuin viime vuonna (toinen Virossa ja Suomessa). Niiden pitää onnistua jopa pikkuisen yli sen oman suoritustason ylärekisterin. Sitten hän pystyy voittamaan mestaruuden.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

RT: Neuville ei vain yksinkertaisesti pärjää viikonloppua läpi ilman virheitä. Ja kun virhe sattuu, vika on kyllä kaikkialla muualla kuin peilissä. Autosta löytyy vikaa, ja autoa ruvetaan herkästi vähän parjaamaan jo hyvissä ajoin ennakkoon, jos on vaikeaa. Aina sieltä löytyy syitä.

TS: Yleensä Neuville on sortunut jonkinlaiseen virheeseen, kun ruvetaan kunnolla taistelemaan mestaruudesta.

Ott Tänak

Vuoden 2019 maailmanmestari palaa Hyundaille erittäin nälkäisenä lähdettyään kauden 2022 jälkeen M-Sportille enemmän tai vähemmän ovet paukkuen vuoden etuajassa.

Tänakin poissaolon aikana Hyundain tallipäällikkö on vaihtunut ja teknistä osaamista tullut roppakaupalla lisää. Muun muassa nämä muutokset saivat Tänakin taas uskomaan tallin tekemiseen.

Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, edessä on tulinen taisto Neuvillea vastaan siitä, kumpi on Hyundain ykkönen.

PLUSSAT:

Jari Ketomaa: Absoluuttinen nopeus. Tulee olemaan täyden MM-sarjan ajavista kuljettajista nopein.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Riku Tahko: Tänakin vahvuus on ehdottomasti puhtaasti ajotaito. Pidän häntä heistä (kolmesta mestariehdokkaasta) selkeästi lahjakkaimpana ja kovimpana kuskina, olosuhteista ja pinnasta riippumatta.

Teemu Suninen: Perusvarma, hyvä paketti. Nopea kuljettaja, joka on voittanut mestaruuden ja tietää, miten se tehdään.

MIINUKSET:

JK: Tänakilla ei koppa kestä sitä, että joku ajaa kovempaa. Hän lähtee herkästi yrittämään niin paljon, että siellä tulee autorikkoja – ei varsinaisia ulosajoja, mutta sitä, että ajetaan niin kovaa, että yrittämällä yritetään voittaa vaikkapa olosuhteiden aiheuttamaa takamatkaa. Tämä aiheuttaa sen, että ajetaan vähän yli sen, mitä vehkeet kestävät. Autosta todennäköisesti hajoaa jotain, ja sen takia Tänak todennäköisesti menettää pisteitä.

RT: Hänen heikkoutensa on se ikuinen ongelma, joka hänellä on ollut. Tapa säätää auto on aika altis iskuille ja sitä kautta teknisille vioille, ja sitä kautta heikkoudeksi muodostuu Tänakin luonne. Kun homma lähtee väärille raiteille, sitten ei kiinnosta yhtään mikään. Sitten riidellään tiimin tai median kanssa.

2018 Toyotalla Tänak menetti mestaruuden useisiin sellaisiin keskytyksiin, joissa auto hajosi kirjaimellisesti keskellä tietä...

– Kun kuuli tiimin sisältä niitä juttuja, niin kyllähän se, jos metrin tien sisäpuolella on pään kokoinen kivi, josta ajetaan öljypohjan kanssa yli, niin kyllähän se varmaan hajoaa.