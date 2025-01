Sebastien Ogierilla uran epävarmin olo kauden alla

Sebastien Ogier on yksi suurimmista voittajasuosikeista rallin MM-kauden 2025 avauskilpailussa.

Ogier ajaa jälleen tänä vuonna Toyotan osa-aikaisena kuljettajana. Legendaarinen Monte Carlon ralli kuuluu luonnollisesti ranskalaiskuljettajan ohjelmaan, sillä kilpailu ajetaan hänen kotikulmillaan.

Monten keskuspaikka sijaitsee jälleen Gapin kaupungissa, jonka liepeiltä Ogier on kotoisin. Ranskalaistähti on Monte Carlon rallin menestynein kuljettaja, sillä hän on voittanut kilpailun yhdeksän kertaa.

Kymmenes voitto kolkuttelee Ogierin mielessä, mutta hänellä on myös epätietoisuutta ennen kauden avausta. Rallin MM-sarjan pääluokan autoihin on tehty tälle vuodelle suuria päivityksiä, sillä hybridiyksiköitä ei ole enää käytössä, ja lisäksi autoihin laitetaan MM-sarjan uuden rengastoimittajan Hankookin renkaat.

– Muutoksia on tosiaan paljon. Luulen, että tästä tulee Monte Carlon ralli, johon olen valmistautunut vähiten koko urani aikana. Mutta luultavasti tilanne on sama kaikille muillekin, Ogier kertoo MTV Urheilulle.

– Sääntömuutokset, autojen tekniset säännöt, uudet renkaat – useat muuttujat ovat nyt toisin, Ogier luettelee.

Viime kaudella Ogier kävi Montessa kovan kamppailun Hyundain Thierry Neuvillea vastaan. Lopulta Neuville ajoi kilpailussa voittoon, keräsi viikonlopulta maksimipisteet ja otti haltuunsa MM-sarjan kärkipaikan, josta hän piti kiinni kauden loppuun saakka.

Ogier ja Neuville ovat suurimpia voittajasuosikkeja myös tällä kertaa, mutta ranskalaistähden mukaan tilanne on kaikkea muuta kuin selkeä.

– Tällä hetkellä on vaikea ennustaa mitään. Meillä on tammikuussa vain yksi testipäivä, joka on todella tärkeä, jotta voimme oppia mahdollisimman paljon uudesta kokonaispaketista. Sen jälkeen vain yritämme parhaamme, Ogier naurahtaa.

Monte Carlon MM-ralli on ohjelmassa 23.–26. tammikuuta.