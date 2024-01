Jari-Matti Latvala linjasi Toyotalle kovan tavoitteen – "Entistä suurempi haaste"

Jari-Matti Latvalan johtama Toyota suuntaa uuteen kauteen puolustavana mestarina. Itse asiassa Toyotan WRC-talli on juhlinut kaikkia mestaruuksia kolmella peräkkäisellä sesongilla. Tavoitteet ovat jälleen korkealla, mutta kilpailu arkkivihollista Hyundaita vastaan on taatusti tuimaa.

Hyundai kaappasi Ott Tänakin takaisin riveihinsä, joten tiukkaa kamppailua on luvassa.

– Olemme päässeet nauttimaan fantastisesta menestyksestä viimeisten kausien aikana. Tietenkin tavoitteena on jatkaa samalla tavalla myös kaudella 2024, Latvala toteaa.

– Varmasti luvassa on entistä suurempi haaste ja on vaikeampaa voittaa kaikki mestaruudet. Meidän päätavoitteenamme on valmistajien mestaruus. Jos saamme siihen päälle kuskien ja karttureiden tittelit, niin se on iso bonus.

Legendaarinen Monte Carlo kauden alussa on kisoista kenties haastavin. Toyotalla on Montessa iso etulyöntiasema, sillä kisan yhdeksän kertaa voittanut Sebastien Ogier avaa rallivuotensa kotikilpailullaan.

– Tiimimme on tehnyt kovasti töitä koko viime vuoden, jotta automme on mahdollisimman hyvä. Monte Carlo on yksi haastavimmista kisoista. Hyvä viikonloppu kauden alussa voi kuitenkin antaa ison itseluottamusruiskeen koko kautta varten, Latvala summaa.

– Toivon, että Elfyn (Evans) ja Takamoto (Katsuta) saavat parhaan mahdollisen aloituksen vuodelleen. On aina hienoa saada Sebastien tiimiin kotiteilleen, jossa hän on aina ollut vahva.

Toyotalla riittää jännitettävää myös WRC2-luokassa, sillä tiimin uusi GR Yaris Rally2 -auto saa tulikasteensa. Uutta kilpuria ohjastavat Sami Pajari, Stephane Lefevbre, Bryan Bouffier sekä Jan Solans.

– On todella mielenkiintoista nähdä uusi automme tositoimissa. Testien jälkeen olomme on luottavainen suorituskyvyn suhteen, mutta vasta kisassa nähdään todella, mikä auton suorituskyky on. Se on kuitenkin varmaa, että saamme hyvää palautetta tulevaisuutta ajatellen, Latvala miettii.