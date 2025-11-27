– Siltä ei tosin näytä tuloksissa, mutta ei ole mitään uutta. WRC tietää, miten juhlia mestaria, eikö vain? ranskalainen älähti.

Hanaa MM-sarjan kärkikuljettajien on ollut paha kunnolla antaa riskien ollessa karussa rallissa suuret. Ihanteellisena Ogier ei MM-sarjan päätöstä Saudi-Arabiassa lainkaan pidä, mutta hän totesi, että ainut asia, mitä tässä voi tehdä, on keskittyä omaan työhön ja yrittää ajaa niin hyvin kuin mahdollista.