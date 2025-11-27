Kauden päättävä Saudi-Arabian MM-ralli ei varsinaisesti lukeudu Sébastien Ogierin suosikkeihin. Maailmanmestaruudesta taisteleva ranskalaiskonkari murjoi MTV Urheilulle happamia kommentteja.
Toyota-tähti Ogier oli jo etukäteen ilmaissut, ettei olisi halunnut mennä Saudi-Arabian MM-ralliin, mutta MM-tittelistä taistellessaan hänen täytyi. Ranskalaiskuljettaja pohti rosoisilla teillä kaasuteltavan kisan olevan osaltaan jopa lottoa. Kahdeksankertainen maailmanmestari kertoi kuljettajien olleen huolissaan turvallisuudesta joidenkin paikkojen ollessa liian "extremejä".
Torstain ajopäivä on yhtä yleisöerikoiskoetta vaille valmis. Keskiviikkona käynnistyneessä Saudi-Arabian osakilpailussa on vedetty nyt seitsemän erikoiskoetta seitsemästätoista.