Kolmella Toyotan kuljettajalla on vielä mahdollisuus rallin maailmanmestaruuteen, kun kauden päätöstä kaasutellaan tällä viikolla Saudi-Arabiassa. Toyotan Elfyn Evans lähti Saudi-Arabiaan piikkipaikalla kolmen pisteen erolla ja 24 pinnan kaulalla .

Juha Kankkunen repäisi Kalle Rovanperästä ja kumppaneista: "Pidetään nyrkkeilyottelu"

Kolmikko on Saudi-Arabiassa peräkkäisillä sijoilla kahdeksan erikoiskokeen jälkeen. Ogier on seitsemäntenä, Rovanperä kahdeksantena ja Evans yhdeksäntenä.

Triolla ei ollut helppoa Saudi-Arabian rosoisilla teillä torstaina.

– Meidän kolme ekaa miestämme kärsivät selkeästi siitä, että oli vain niin liukasta ja tie sekaisin. Toisella kertaa se ei helpota yhtään, koska pienten autojen mentyä se on yhtä sekaisin. Elfyn sanoi, että se on ihan yhtä liukasta kuin ekallakin, Toyotaa päälliköivä Juha Kankkunen raportoi.

– Muutenhan tämä on ihan ok, kun vain saavat keskinäiset välinsä selvitettyä jotenkin päin. Jos ei muuta, niin pidetään nyrkkeilyottelu lauantai-iltana. Mutta eiköhän tämä homma selkene siihen mennessä.

"Viimeisen kisan pitäisi olla joku Japani"

– Renkaat rupeavat loppumaan. Pannaan kovaa tai pehmeää tai mitä vain kokeillaan, niin kyllä ne menevät. Samilla viimeisellä pätkällä pinta repesi irti. Kallella oli kolme rengasrikkoa.