Kolmella Toyotan kuljettajalla on vielä mahdollisuus rallin maailmanmestaruuteen, kun kauden päätöstä kaasutellaan tällä viikolla Saudi-Arabiassa. Toyotan Elfyn Evans lähti Saudi-Arabiaan piikkipaikalla kolmen pisteen erolla ja 24 pinnan kaulalla .
Sébastien Ogieriin
Kalle Rovanperään
Kolmikko on Saudi-Arabiassa peräkkäisillä sijoilla kahdeksan erikoiskokeen jälkeen. Ogier on seitsemäntenä, Rovanperä kahdeksantena ja Evans yhdeksäntenä.
Triolla ei ollut helppoa Saudi-Arabian rosoisilla teillä torstaina.
– Meidän kolme ekaa miestämme kärsivät selkeästi siitä, että oli vain niin liukasta ja tie sekaisin. Toisella kertaa se ei helpota yhtään, koska pienten autojen mentyä se on yhtä sekaisin. Elfyn sanoi, että se on ihan yhtä liukasta kuin ekallakin, Toyotaa päälliköivä Juha Kankkunen raportoi.
Legenda heitti myös veistelyvaihteen silmään.
– Muutenhan tämä on ihan ok, kun vain saavat keskinäiset välinsä selvitettyä jotenkin päin. Jos ei muuta, niin pidetään nyrkkeilyottelu lauantai-iltana. Mutta eiköhän tämä homma selkene siihen mennessä.
"Viimeisen kisan pitäisi olla joku Japani"
Toyotan Sami Pajari taistelee rallin voitosta, kuuden sekunnin päässä kisaa johtavasta Hyundain Adrien Fourmaux'sta. Kankkunen kehaisi Pajarin ajaneen "todella hyvän päivän".
Toyotan Takamoto Katsuta on puolestaan kuudentena.
Osakilpailua on saanut ajaa taiten. Renkaat olivat torstain kuluessa Kankkusen sanoin "erittäin kovilla".
– Renkaat rupeavat loppumaan. Pannaan kovaa tai pehmeää tai mitä vain kokeillaan, niin kyllä ne menevät. Samilla viimeisellä pätkällä pinta repesi irti. Kallella oli kolme rengasrikkoa.
2:09Sami Pajarin oikea eturengas kuoriutui pahasti seitsemännellä erikoiskokeella.
Kankkunenkaan ei lukeudu Saudi-Arabian kausipäätöksen ystäviin.
– Kyllä tämmöinen kisa pitäisi ajaa jossain keskivaiheilla kautta, niin se olisi kaikille reilu peli, sanotaanko niin. Viimeisen kisan pitäisi olla joku Japani, jossa on todella tasaista. Siellä saa ajaa mies miestä vastaan, eikä tarvitse kiviä vastaan tapella.