Rallin MM-sarjaa ennen Saudi-Arabian osakilpailua johtaneen Elfyn Evansin haaveet maailmanmestaruudesta ovat kokeneet tuntuvan takaiskun perjantain 11. erikoiskokeella.

Evans joutui kesken ajon pysähtymään renkaanvaihtoa varten, mikä söi kallisarvoisia minuutteja hänen suorituksestaan.

– Nyt kohtaa Evans isoa epäonnea! Nyt hukkuu aikaa! Tässäkö haaveet alkavat kaatumaan maailmanmestaruuden osalta? Tulee menemään todella haastavaksi. Hurja sattuma Evansille, MTV Urheilun selostaja Juho Kokko kommentoi.

– Siinä se rupeaa ratkeamaan… Ogierilla on varmasti tieto tästä, ja hän voi nyt käytännössä laittaa kaasupolkimet pois ja tulla hiljaa maaliin tämän EK:n, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa lisää.

Katso koko tilanne ylälaidan videolta.

Juttu päivittyy...