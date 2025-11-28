Rallin MM-sarjaa ennen Saudi-Arabian osakilpailua johtaneen Elfyn Evansin haaveet maailmanmestaruudesta ovat kokeneet tuntuvan takaiskun perjantain 11. erikoiskokeella.
Evans joutui kesken ajon pysähtymään renkaanvaihtoa varten, mikä söi kallisarvoisia minuutteja hänen suorituksestaan.
– Nyt kohtaa Evans isoa epäonnea! Nyt hukkuu aikaa! Tässäkö haaveet alkavat kaatumaan maailmanmestaruuden osalta? Tulee menemään todella haastavaksi. Hurja sattuma Evansille, MTV Urheilun selostaja Juho Kokko kommentoi.
– Siinä se rupeaa ratkeamaan… Ogierilla on varmasti tieto tästä, ja hän voi nyt käytännössä laittaa kaasupolkimet pois ja tulla hiljaa maaliin tämän EK:n, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa lisää.
Katso koko tilanne ylälaidan videolta.
Juttu päivittyy...