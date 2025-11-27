Toyotan Sami Pajari putosi Saudi-Arabian MM-rallin kärkipaikalta toiseksi seitsemännellä erikoiskokeella.
Viimeiset seitsemän kilometriä menivät Pajarilta hitaasti toiseen kertaan ajetulla Khulaysin erikoiskokeella. Pätkän maalissa näkyi, että suomalaiskuljettajan Toyotan oikea eturengas oli pahasti kuoriutunut.
– Jotain ongelmaa. Mennään katsomaan, mikä juttu, mutta tämmöinen tämä ralli välillä on. Kaksi päivää olisi jäljellä vielä. Semmoista, Pajari sanoi.
11,33 kilometrin mittaisen erikoiskokeen nopeinta kyytiä pitivät Hyundait. Ott Tänak löi pohjat 0,8 sekunnin erolla ja 2,9 sekunnin erolla Fourmaux'hun. Toyotan oli pätkällä kuudes (+9,4) ja Pajari seitsemäs (+13,5).