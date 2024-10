Jesse Puljujärvestä herkullista tekstiä – taustalla "vapauttava" käänne

MTV Urheilun uusi NHL-asiantuntija Lasse Kukkonen tietää hyvin sen, millaista on pelata taalajäillä, kun oma asema on jatkuvasti uhattuna.

Kukkonen pelasi omalla urallaan 159 NHL-ottelua Chicago Blackhawksin ja Philadelphia Flyersin riveissä. Hän piipahti Pohjois-Amerikassa jo kaudella 2003–04, minkä jälkeen hän palasi kahden kauden ajaksi Suomeen.

Sen jälkeen Kukkonen oli tovin ajan NHL:n vakiokasvo. Kaudella 2008–09 hänet passitettiin Philadelphiassa AHL:n puolelle.

– Epävarmuuden sietäminen on iso osa NHL:n haasteellisuutta. Ne, ketkä pystyvät sietämään tuota ja ne, ketkä ovat valmiina, kun paikka tulee, niille ne paikat myös menevät. Epävarmuudelle ei voi oikein mitään, kun kukaan ei voi päättää omaa paikkaansa. Onhan se raskasta pelaajille. Vaikka sitä on NHL:ssä ja elää unelmaansa, niin silti elämä voi olla senkin keskellä aika rassaavaa. Tuon takia NHL on NHL. Se on maailman paras sarja, koska siellä kilpailu on niin äärettömän kovaa, Kukkonen toteaa.

NHL:ssä useat suomalaiset ovat tällä hetkellä aivan kokoonpanojen rajapinnassa. Osa tavoittelee läpimurtoa ja osa yrittää säilyttää nahkansa.

Näistä tapauksista esimerkkejä ovat muun muassa Pittsburgh Penguinsin Jesse Puljujärvi, St. Louis Bluesin Kasperi Kapanen, Winnipeg Jetsiin siirtynyt Kaapo Kähkönen ja New Jersey Devilsin Santeri Hatakka.

Nelikosta Puljujärvi palasi viime kaudella taalajäille valtavan lonkkaleikkauksen jäljiltä. Kapanen sen sijaan sai vielä uuden jatkosopimuksen Bluesilta, kun taas Kähkönen on nyt kakkosvahdin roolissa Winnipegissä. Suomalaispuolustaja Hatakka yrittää puolestaan murtautua Devilsin NHL-miehistöön.

– Jos ajattelee ”Puljua” (Puljujärvi), niin hänellä on nyt tosi hyvä tilanne päällä. Hän on saanut kropassaan tiettyjä juttuja kuntoon niin, että kaikki energia menee nyt pelaamiseen eikä siihen, että hän joutuisi murehtimaan sitä, miltä tuntuu ja että pystyykö fyysisesti pelaamaan sillä tasolla, missä se hänen potentiaalinsa on, Kukkonen miettii, viitaten Puljujärven aiempiin lonkkaongelmiin.

– Uskon, että tuo vapauttaa paljon energiaa, kun Pulju yrittää vakiinnuttaa asemansa, ja kun hän yrittää olla omalle joukkueelleen mahdollisimman hyödyllinen koko ajan, Kukkonen jatkaa.