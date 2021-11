Sebastian Aho nähnyt jo pitkään saman, minkä ulkopuoliset nyt: "Ollut meille tosi selvä asia jo pitkän aikaa"

Yhdeksän kertaa peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt Hurricanes yllätti kaudella 2018–19 etenemällä aina itäisen konferenssien finaaleihin saakka. Sen jälkeen joukkue on vakiinnuttanut paikkansa playoffeissa ja oli viime kaudella Keskisen divisioonan runkosarjaykkönen.

Toisen kierroksen tappio Tampa Bay Lightningille katkaisi kuitenkin sillä kertaa matkan kohti suuria tekoja. Sebastian Aholle on selvää, että Carolinan paikka on nykyisellään NHL:n kärkipäässä.

– Kyllä minä haluan uskoa niin. Meillä on lähivuosilta hyviä kokemuksia ja myös karvaita pettymyksiä, joista täytyy saada vihaa ja tahtoa, joka puskee meitä eteenpäin, Aho sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

– Meidän oma vaatimustasomme on ollut jo monta vuotta, että haluamme olla paras joukkue, mutta tällä hetkellä media ja ihmiset ympärillä alkavat kiinnittää huomiota meihin. Se ei kyllä muuta meissä mitään. Se on ollut meille tosi selvä asia jo pitkän aikaa, että me haluamme olla paras joukkue.