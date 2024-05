Murtunut Sebastian Aho ruoskii kovin sanoin itseään – "Tämä on syvältä"

– Kolmannen erän alussa osuimme kahdesti tolppaan ja meillä oli läpiajo. Se näytti hyvältä, mutta emme onnistuneet maalinteossa. He tekivät maalit paikoistaan. En tiedä, mikä muuttui, Aho summaa joukkueensa sulamista The Hockey Newsille .

Carolina on jo useamman kauden ajan keikkunut NHL:n kärkipäässä, mutta pudotuspeleissä esitykset ovat aina jääneet vajaaksi. Seuralla on edessään haastava kesä, sillä useamman runkopelaajan sopimus on katkolla.