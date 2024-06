Olli Jokinen hämmästelee: NHL-tähdeltä karua tekstiä finaaleiden keskellä – "Tuolta se iso ero tulee"

Suomalaisviisikon (Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Niko Mikkola ja Tuomo Ruutu) edustama Panthers oli katkon paikassa jo neljännessä finaalissa, kun se johti sarjaa voitoin 3–0. Ote herpaantui ja Oilers takoi taululle peräti lukemat 8–1.

Pieni ulospuhallus? Näin näkee MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen.

– Panthersilta nähtiin aika paljon mentaalitason virheitä. Pakkien ylijuoksuja ja hyvin epätavallisia juttuja. Siellä oli vähän samoja piirteitä nähtävillä kuin avauspelissä. Silloin (Sergei) Bobrvoski pystyi ottamaan tarvittavat kopit. Uskon, että Panthers palaa nyt omalle tasolleen. He ovat osoittaneet sen, että heillä on laajempi materiaali jalkeilla. Jääaika on jakaantunut paljon tasaisemmin pakiston ja hyökkäyksen sisällä. Nyt kun on vielä pitkät matkustamiset ja pitkä kausi alla, niin kaikki tukee siitä, että Panthers hoitaa tuon yön matsin, Jokinen ennustaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Toki, kolikolla on kaksi puolta, Jokinen lisää perään.

– Nyt kun luki Edmonton-leirin kommentteja, niin siellä pelaajat ja valmentajat puhuivat siitä, miten he ovat saaneet istutettua Floridan joukkueen pään sisälle ajatuksen siitä, että he tulevat vielä takaa. Uskon kuitenkin, että Panthersin puolella tiedostetaan se, etteivät he olleet neljännessä pelissä omalla tasollaan. Sitten on mielenkiintoista, jos sarja ei mene nyt poikki. Veikkaan kyllä, että Floridassa on nyt melkoinen meininki päällä. Siellä kirkkainta menestystä on odotettu pitkään, Jokinen huomioi.

Panthers jahtaa nyt seurahistoriansa ensimmäistä NHL-mestaruutta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Karua tekstiä

Finaaleista puhuttaessa Jokinen hakee kuvastavan esimerkin vuoden takaa.

– Jos finaaleita peilaa, niin vuosi sitten Vegas (Golden Knights) ansaitsi Floridaa vastaan mestaruuden. Vegas oli parempi ja silloin finaalisarjassa nähtiin osaltaan isät vastaan pojat -meininkiä. Nyt tuo on kääntynyt toisin päin. Nyt Edmonton on hakemassa oppia, vähän samalla tavalla mitä Florida joutui tekemään viime vuonna. Panthersilla kaikki tekeminen on koko ajan äärimmäisen määrätietoista. Heillä on ideaa, järkeä ja pelaaminen tulee suoraan selkärangasta. Edmontonin kohdalla ei pysty ihan samaa sanomaan. Mitä mestaruuteen vaaditaan? Älyttömän hyvää maalivahtipeliä, mitä Florida on saanut ja erittäin hyvää erikoistilannepelaamista. Tuo jälkimmäinen on mennyt aika tasan finaaleissa, mutta maalivahdeissa etu on ollut Floridalla. Sen lisäksi jos katsoo esimerkiksi puolustuksia, niin etu menee Floridalle. Heillä on syvempi, vähän pelitaitavampi ja jämäkämpi puolustus. Heidän hyökkäyksestään löytyy maalintekovoimaa ja riistopelaamista. Sen lisäksi kaiken takana on oma DNA. Jokainen pelaaja pyrkii ottamaan riistoja, jokainen taklaa ja tekee yhteisiä asioita. Tuota samaa ei pysty sanomaan Edmontonista. Tiedän Panthersin päävalmentajan henkilökohtaisesti (Paul Maurice). Hänellä pelivaade on todella kova. Jänne on tiukalla koko ajan, Jokinen perkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Finaaleissa iso huomio on kiinnittynyt molempien joukkueiden tähtinimiin. Edmontonilla Connor McDavid oli iskussa neljännessä finaalissa, kun hän paukutti tehot 1+3.

Tämä oli kuitenkin vain poikkeus aiemmasta.

Panthersilla leveyden lisäksi myös kärkiosasto on ollut vahvoilla kantimilla.

– Fakta on se, että parhaiden pelaajien pitää olla parhaita ihan joka ilta. Siihen ei riitä, että yksittäinen pelaaja on parempi kuin vastustajapuolen kärki. Siihen vaaditaan kolme-neljä hyökkääjää, joiden pitää olla kaveria edellä. Panthersilla (Matthew) Tkachuk, (Sam) Bennett, (Aleksander) Barkov ja (Sam) Reinhart ovat olleet kaikki esillä. Tuohon voisi listata myös Anton Lundellin. He kaikki ovat olleet parempia kuin esimerkiksi Edmontonin (Leon) Draisaitl. Ei häntä voi laittaa nyt tuohon kategoriaan. Tuolta se iso ero tulee, Jokinen peilaa koko finaalisarjan kuvaa.

– Kysymys kääntyy siihen, että mitä Floridalla on Barkovin jälkeen ja mitä Edmontonilla on McDavidin jälkeen? Floridalla useampi kaveri on menossa samaan jonoon Barkovin kanssa. Toisin on Edmontonin kohdalla, Jokinen miettii.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jokinen pisti merkille sen, mitä Oilersin saksalaissupertähti Draisaitl sanoi median edessä viidennen finaalin alla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hän on ollut minulle pettymys. 0+2 ja aika tuskaista menoa koko ajan. Nyt hän sanoi, että ”hyvä, kun tänään pääsee pelaamaan ja näyttämään”. Että ”pitää löytää se oma peli”. Hän sanoo tuollaisia kommentteja finaalisarjan keskellä! Jokinen hämmästelee.

– Pitää muistaa, että eiväthän kärkipelaajat mitään tyhmiä ole. Kyllä he tietävät, jos he ovat olleet enemmän ottavana kuin antavana osapuolena.

Buumi

Kun puhutaan NHL-finaalijoukkue Florida Panthersista, Jokinen tietää seuran historiasta asian sun toisen. Jokinen kun edusti Panthersia 2000-luvun alusta aina saman luvun loppuvaiheille asti. Hän toimi seuran kapteenina neljän kauden ajan.

Jokinen myös asui pelaajauransa jälkeen Floridassa, missä hän pyöritti paikallista junioriakatemiaa (South Florida Hockey Academy 16U).

Etelä-Florida elää tällä hetkellä kiekkobuumin keskellä. Meno on aivan toista kuin vaikkapa 10–15 vuotta sitten. Panthers oli pitkään joukkue, jonka kotiotteluissa halliin jäi paljon tyhjiä penkkejä.

– Panthers on minulle erittäin rakas seura. Pelasin pitkään siellä ja näin sekä sen ylä- että alamäet. Nyt voi sanoa, että jääkiekko kasvaa koko osavaltion alueella. Panthers sai vastaikää uuden harjoitushallin, missä on parikin eri jäätä. Meidän akatemiallemme tuli uusi jää ja niin edelleen. Sinne on tullut vähän samaa pöhinää, mikä Tampalla oli tuossa aiemmin, Jokinen näkee ja jatkaa historiasta:

– Panthersilla oli 1990-luvun puolesta välistä aina sinne 2000-luvun alulle asti buumia päällä. Silloin oli huippupelaajia, Pavel Burea sun muuta. Sen jälkeen buumi hieman laski. Siellä on ollut se sama tietty faniryhmä päivästä yksi lähtien ja nyt heidän lapsensa ovat ruvenneet kannattamaan seuraa. Sen lisäksi he ovat saaneet paljon uusia faneja tämän nykymenestyksen keskellä. Pitää muistaa, että Floridan osavaltio ei ole sama kuin jos puhutaan jostain kanadalaisesta kaupungista, tai vaikkapa Bostonista tai New Yorkista, eli kiekkomarkkinasta. Floridassa yleisöä tulee paikan päälle, jos joukkue menestyy. Sama juttu koripallon, jenkkifutiksen ja yliopistourheilun salla. Jos nyt katsoo Panthersin kotihallin kapasiteettia, niin se on ollut aika hyvässä käytössä viimeisten 2–3 vuoden ajan. Tuota on kiva seurata ikään kuin täältä sivusta ja Euroopasta käsin. Asuin kuitenkin 15 minuutin matkan päässä hallista ja olin hommassa mukana kymmenen vuoden ajan. Sen lisäksi ehdin vetää sen 5–6 vuotta juniorikiekkoa alueella.

Jokinen palasi kesällä 2021 Pohjois-Amerikasta Suomeen, kun hän aloitti SM-liigaseura Mikkelin Jukureiden päävalmentajana. Ensi kaudella hän luotsaa Ruotsin SHL:ssä pelaavaa Timråta.

Ennen tätä Jokinen nautiskelee NHL-viihteestä, mikä osuu hänellä lähelle sydäntä.