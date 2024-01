Sebastian Aho johdatti joukkonsa pois suvannosta – tahmea alkukausi tarjosi tärkeän opin: "Oli peiliin katsomisen paikka"

Ahon tähdittämä Carolina lähti käynnissä olevaan kauteen yhtenä suurena voittajasuosikkina, mutta alkukausi sujui Hurricanesin osalta tahmeasti. Joukkueen peli ei sujunut toivotulla tavalla ja tappioita tuli liikaa.

– Alku oli kyllä vaikea. Ei saatu oikein tulosta joukkueena ja hävittiin enemmän kuin voitettiin. Oli aika paljon kaikennäköistä palaveria ja muuta, että saimme takaisin raiteilleen. Toisaalta voi olla ihan hyväkin juttu, että tuollaista kokee kauden alkupuolella. Ottaa niistä opiksi ja kehittyy sitä kautta, Aho perkaa.

Carolina reagoi joulukuussa joukkueen tahmeaan vireeseen rajulla tavalla, kun se lähetti konkarivahti Antti Raannan waivers-listan kautta AHL:ään. Tapauksen jälkeen Aho astui vakavana median eteen ja vaati jokaista joukkueen pelaajaa katsomaan peiliin.

– Kun ei pääse niihin tuloksiin, joihin haluaa, totta kai se turhauttaa, kun ei tule voittoja. Negatiivinen kierre piti saada poikki siinä, Aho summaa.

Raannan AHL-komennus oli suomalaistähden mukaan herätyksen paikka koko joukkueelle.

– Tämä on bisnes, jonka kanssa elämme täällä. Hän on huippuäijä, josta kaikki tykkäävät. Joutuu käymään waiversin kautta läpimenemisen ja kaiken muun hässäkän, niin totta kai se tuntuu pahalta kaverin puolesta. Itsellekin se oli peiliin katsomisen paikka.

– Eihän se ikinä ole yhden maalivahdin tai pelaajan vika, jos joukkueella menee huonosti. Monesti siinä käy noin, että jotain herättelyä oli tehtävä, Aho toteaa.

Nyt joukkueen peli on lähtenyt rullaamaan paljon paremmin ja Carolina on noussut itäisessä konferenssissa jo viidenneksi. Ahon mukaan joukkue on viime viikkoina pystynyt noudattamaan joukkueen pelikirjaa paremmin ja parantanut otteitaan pelin jokaisella osa-alueella.

Ahon mukaan alkukauden vaikea jakso tarjosi joukkueella tärkeitä oppeja.

– Olemme hyvin pystyneet kääntämään (kurssin). Seuraava steppi on pitää tämä hyvä draivi loppuun asti. Monesti meillä on saattanut tulla huonompi jakso loppukaudesta, kun on ollut jo hyvä asetelma sarjataulukossa. Se ei ole välttämättä tuntunut yhtä dramaattiselta kuin tuossa kohtaa kautta oli. Noista kun oppii, joukkue vahvistuu, Aho summaa.

Aho on noussut johtajaksi

26-vuotiaalla Aholla on käynnissä jo kahdeksas kausi NHL:ssä. Sarjan eliittiin jo vuosia lukeutunut Ahon yhden kauden piste-ennätys on kaudelta 2018-19, jolloin hän iski 83 tehopistettä.

Tällä kaudella Ahon pistetahti on ollut pistekeskiarvollisesti uran parasta. Aho on tehnyt 40 pelaamassaan ottelussa 48 tehopistettä ja on joukkueensa ylivoimaisesti paras pistemies.

Varsinkin joulun jälkeen Aho on ollut huimassa vireessä. Muutaman päivän joulutauon jälkeen suomalaistähti lyötiin samaan ketjuun Teuvo Teräväisen ja Andrei Svetshnikovin kanssa ja jälki on ollut tuhoisaa.

Aho mätti ketjumuutosten jälkeen heti viidessä ottelussa huimat 15 tehopistettä. Ketjun kemiat toimivat ja pelaajien ominaisuudet täydentävät upeasti toisiaan.

– Tosi hyvä on pelata siinä. Svetshi on härkämäinen, dynaaminen, vahva, luistelee hyvin, tekee maaleja ja töitä. Todella fyysinen pelaaja. Teukka sitten taas enemmän tasapainottaa. Todella älykäs, hyvä rakentamaan peliä. Auttaa aika paljon puolustussuuntaan varsinkin sijoittumisellaan ja pelin lukemisella. Siinä on ollut tosi hyvä kombo, Aho summaa.

– Pelasimme hyvin pitkään puolustussuuntaan ja olemme pystyneet tekemään tulostakin hyvin. Siinä on ollut hyvä pelata.

Aho on ollut joukkueensa johtavia pelaajia jo pitkään, mutta tällä kaudella suomalaisen johtajaominaisuudet ovat nousseet aivan eri tavalla esiin. Joulukuussa annetut mediakommentitkin kertovat, että Aho on noussut isoksi johtajaksi niin kopissa kuin kaukalossakin.

– En yritä miettiä sitä johtajuus edellä. Kopissa ihan luonnollisesti olet enemmän äänessä, kun englanninkielentaito on parempi kuin aiemmin, kun se kehittyy tässä koko ajan. Ihan luonnollisia kehityksenmerkkejä, kun alkaa olla ikää ja kokemusta enemmän. Ehkä luonnollista kehitystä on tullut hiljattain tässä, Aho kommentoi.