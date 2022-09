SM-liigafinalisti TPS koki rajuja NHL-menetyksiä – nyt sen luotsi Jussi Ahokas ottaa kantaa hurjaan haasteeseen

TPS:n kevät sai kovaa nostetta puolivälierissä, kun se pystyi kaatamaan pienoisena ennakkosuosikkina sarjaan lähteneen HIFK:n.

Erityisesti yksi kolmikko oli liekeissä. Markus Nurmi, Juuso Pärssinen ja Mikael Pyyhtiä suorastaan alistivat Ilvestä välierävaiheessa.

Finaaleissa Tappara onnistui pysäyttämään kolmikon. Voitot kirvesrinnoille 4–1.

Kirvelevästä huipennuksesta huolimatta TPS:n kausi oli onnistunut.

– Meillä oli sarjan toiseksi nuorin joukkue ja turkulaiset, omat pojat pystyivät nostamaan tasoaan. Alku meni ehkä jopa yli odotusten, ja sitten tuli pieni notkahdus loukkaantumisten ja poissaolojen myötä. Pystyimme kuitenkin kääntämään kurssia runkosarjan loppua kohden. Olimme kolmansia kauden loppupätkällä ja teimme siinä vaiheessa eniten maaleja koko liigassa. Pystyimme vielä pudotuspeleissä nostamaan tasoamme. Tapparan äijäjengi pelasi hyvää jääkiekkoa ja emme aivan pystyneet vastaamaan siihen. Tällä kaudella pitää löytää keinot siihen, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas kertaa turkulaisten edellisvuoden antia MTV Urheilulle.

Kevään finaaleiden jälkeen Liigassa on nähty voimakkaita liikkeitä. Ne eivät ole jääneet Ahokkaalta huomioimatta.

– Tietyiltä seuroilta on nähty tuntuvaa materiaalivarustelua. Todella kovatasoinen sarja on tulossa, Ahokas ynnäilee.

Tuntuvia kolauksia

Ahokas aloittaa toisen kautensa TPS:n päävalmentajana. Toisin kuin viime kesänä, nyt TPS:llä on tiettyä jatkumoa aiemmasta.

– Uuteen kauteen on ollut helpompi lähteä, koska tunnemme toisemme. Siihen nähden olemme viime vuotta edellä. Toki jokainen kausi on aina uusi kausi. Aina kun tulee uusia pelaajia, niin ryhmädynamiikka muuttuu. Valmennustiimi on toista vuotta yhdessä ja meillä on selkeät sävelet siinä, miten toimimme arjessa. Mutta se, mikä viime vuonna riitti, ei riitä ollenkaan tänä vuonna Liigassa, Ahokas painottaa.

TPS:n ylivoimaisesti suurin haaste ja suurimmat kysymysmerkit tulevat siitä, miten kovia menetyksiä se koki kevään ja kesän aikana. Avainpelaajista Markus Nurmi, Juuso Pärssinen, Eemil Viro ja Juraj Slafkovsky suuntaavat Pohjois-Amerikkaan. Tähtivahti Andrei Karejev palasi puolestaan takaisin Venäjälle.

Poislähteneistä pelaajista Nurmi voitti kevään pudotuspelien pistepörssin. Pärssinen puolestaan nousi yhdeksi sarjan parhaaksi sentteriksi. Karejev taas torjui huimalla tasolla sekä viime kevään että sitä edellisen kevään karkeloissa.

– Pärssinen, Nurmi ja Viro ovat kaikki Turun omia poikia. He ovat kasvaneet seurassa ja nyt he ovat NHL-sopimuksen alaisia pelaajia. Se on hienoa. Heidän saappaitaan on vaikea täyttää, Ahokas myöntää suoraan.

– Uskomme kuitenkin, että pystymme siihen. Kollektiivina mennään eteenpäin. SM-liiga on kova sarja, mutta totuus on se, että NHL on jokaisen pelaajan unelma ja meidän tehtävämme on viedä pelaajia sitä tavoitetta päin. Hienoa, että moni on saanut sopimuksen. Nyt he pääsevät koittamaan unelman saavuttamista, Ahokas jatkaa aiheesta.

NHL-virta kertoo myös kovaa kieltä TPS:stä. Yksi upea esimerkki tuli vastaan NHL:n kesän varaustilaisuudessa, kun TPS-hyökkääjä Juraj Slafkovsky huudettiin ensimmäisellä vuorolla Montreal Canadiensiin.

– Haluamme olla seura, missä pelaajat pystyvät kehittymään ja mistä hypätään kovempiin sarjoihin. Turussa tehdään todella hyvää kehitystyötä ja tämä on hyvä paikka nuorille pelaajille mennä eteenpäin, jos vain on valmis tekemään tarpeeksi töitä, Ahokas sanoo.

Mitä nyt?

TPS paikkasi menetyksiä useilla täsmävahvistuksilla. Turkulaisseura värväsi riveihinsä muun muassa maailmanmestarihyökkääjän Arttu Ilomäen, Lukossa kovaa jälkeä nakuttaneen Pavol Skalickyn, Itävallassa hurjaan tahtiin maaleja nakuttaneen Scott Kosmachukin sekä puolustajakaksikon Teemu Kivihalmeen ja Antti Tuomiston.

Karejevin korvaajaksi saapui puolestaan Lukon mestarivahti Lassi Lehtinen.

– Meillä on hyviä palasia tuossa. Fakta on kuitenkin se, että kyllä tässä yhä haetaan pelaajia, Ahokas sanoo suoraan.

TPS:n joukkue on kombinaatio kokemusta ja nuorta voimaa. Kokemusta edustavat muun muassa seuraan palaava Lauri Korpikoski ja kapteeni Juhani Jasu. Nuoriso-osastolla katseet kääntyvät muun muassa Aarne Intoseen, Ruben Rafkiniin ja seurassa lainalla jatkavaan Mikael Pyyhtiään.

– Olemme taisteleva ja kamppaileva joukkue. Nuo elementit näkyivät erityisesti kevään pudotuspeleissä. Ne ovat myös elinehtoja meidän joukkueessamme. Iso arvo on se, että puolustaminen kuuluu kaikille. Parasta puolustamista on pysyä kiekossa ja haluamme parantaa sitä. Olemme yrittäneet hankkia pelaajia niin, että saisimme vahvistettua tuota puolta meidän pellissämme, Ahokas taustoittaa.