Jesperi Kotkaniemi oli tiedusteltu Carolina Hurricanesissa perin pohjin – NHL-legendalta paljon vinkkejä nuorelle suomalaiselle: "Suhteemme alkoi kolme vuotta sitten"

– He haastattelimme hänet ja olimme katsoneet paljon pelejä sekä paikan päällä että videolta, joten olimme viettäneet paljon aikaa pelaajan kanssa. Suhteemme alkoi jo kolme vuotta sitten.

Laiturina vähemmän puolustusvelvoitteita

– Tiesimme, mitä hän oli tehnyt ammattilaispelaajana. Tiesimme, että meillä on kolme huippuluokan sentteriä – Sebastian Aho , Vincent Trocheck ja Jordan Staal – joten otamme häneltä paineita pois ja laitamme hänet laidalle.

– Se onnistui, ja hän on pelannut todella hyviä ja joitain keskinkertaisia pelejä, Waddell arvioi ympäripyöreästi.

– Laiturina pelasin Liigassa vuoden verran, ja nyt on ollut kiva olla taas siinä roolissa. Se on ehkä vähän hyökkäävämpi (rooli), eikä tarvitse puolustaa niin paljon kuin sentterinä.

NHL-legenda Rod Brind’Amour apuna monessa asiassa

Kotkaniemen sopeutumisessa laitahyökkääjän rooliin edetään rauhallisesti ajan kanssa. Kauden suomalaisketjussa Teuvo Teräväisen ja Sebastian Ahon kanssa aloittanut porilainen on saanut preppausta päävalmentajalta ja seuraikonilta Rod Brind’Amourilta .

– Hänestä näkee, että hän on vanha pelaaja. Hän ymmärtää pelaajia ja pystyy sitä kautta auttamaan enemmän pelinäkemyksenkin kanssa. Hän antaa pieniä vinkkejä päivittäin, Kotkaniemi kertoo.

– Hän pelasi itse sentterinä aikanaan ja antaa aloituksiin tosi paljon vinkkejä. Käymme niitä tosi usein läpi. Ja myös pieniä kamppailuvinkkejä, joita on uran varrelta kertynyt.

– Haluamme jatkuvuutta pelistä toiseen, mutta ymmärrämme myös, että tämä pelaaja on pelannut keskushyökkääjänä koko ikänsä. Hänen täytyy sopeutua laidalla pelaamiseen. Hän on 21-vuotias eikä sitä sovi unohtaa, vaikka hän on pelannut liigassa jo kolme vuotta.