Riikka Purra: Minusta on tehty huoli-ilmoituksia – "kaksi vuotta uhkailujen kohteena"

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoo, että häntä on uhattu, kiusattu ja paneteltu koko hallituskauden ajan.
– Olen ollut kaksi vuotta uhkailujen, kiusanteon ja henkilööni kohdistuvan panettelun kohteena, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Hän nostaa julkaisussaan esille Facebook-sivuston "Joukkovoima leikkauspolitiikkaa vastaan”, joka Purran mukaan koordinoi kiusantekoa ministeriä kohtaan.
Ministerin ryhmän julkaisuista jakamansa kuvakaappauksen mukaan henkilö kertoo tehneensä Purrasta huoli-ilmoituksen Kirkkonummen mielenterveys- ja päihdehuoltoon, ja kannustaa muitakin tekemään samoin.
Lain mukaan ilmoitukset on käsiteltävä, ilmoittaja jatkaa.
– Kyseessä on viranomaisten työn vaikeuttaminen, resurssien väärinkäyttö ja poliittinen häirintä, Purra muistuttaa.