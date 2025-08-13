Riikka Purra: Minusta on tehty huoli-ilmoituksia – "kaksi vuotta uhkailujen kohteena"

Ministeri nostaa julkaisussaan esille Facebook-sivuston "Joukkovoima leikkauspolitiikkaa vastaan”, joka Purran mukaan koordinoi kiusantekoa häntä kohtaan.
Julkaistu 28 minuuttia sitten
Jukka Auramies

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoo, että häntä on uhattu, kiusattu ja paneteltu koko hallituskauden ajan.

– Olen ollut kaksi vuotta uhkailujen, kiusanteon ja henkilööni kohdistuvan panettelun kohteena, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän nostaa julkaisussaan esille Facebook-sivuston "Joukkovoima leikkauspolitiikkaa vastaan”, joka Purran mukaan koordinoi kiusantekoa ministeriä kohtaan.

Ministerin ryhmän julkaisuista jakamansa kuvakaappauksen mukaan henkilö kertoo tehneensä Purrasta huoli-ilmoituksen Kirkkonummen mielenterveys- ja päihdehuoltoon, ja kannustaa muitakin tekemään samoin.

Lain mukaan ilmoitukset on käsiteltävä, ilmoittaja jatkaa.

– Kyseessä on viranomaisten työn vaikeuttaminen, resurssien väärinkäyttö ja poliittinen häirintä, Purra muistuttaa.

