Kokoomuksen Petteri Orpo Uutisextrassa: Onko hallitus toimintakykyinen Veikkaus-kohun jäljiltä? "Suomalaiset tässä kärsivät eniten"

Kulttuurirahojen leikkauksista alkanut julkinen kiista on ajanut SDP:n ja keskustan välit jälleen pakkaselle. Kyse on isommasta asiasta kuin Veikkauksen edunsaajista. Oppositiojohtaja Petteri Orpo epäilee, että onko hallitus tällä hetkellä toimintakykyinen.

– Olen todella huolissani siitä, mikä on hallituksen toimintakyky, päätöksentekokyky ja kestävyys. Kyse on siitä, että hallitus on käyttänyt miljarditolkulla velkarahaa ja siitä huolimatta he eivät pysty hoitamaan näitä tärkeimpiä asioita, koska he eivät pysty tekemään arvovalintoja, Orpo sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.