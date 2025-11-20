Tutkija myöntää, että joissakin kohdissa raporttia on riski, että asiat voidaan ymmärtää väärin.
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vanhempi ekonomisti Suvi Kangasrääsiö puolustaa viraston tuoretta tutkimusta.
Valtiovarainministeriön (VM) budjettipäällikkö Mika Niemelä sanoi tänään Helsingin Sanomissa, että raportti liioittelee Sanna Marinin (sd.) hallituksen tekemiä menolisäyksiä. Hän huomautti, että siinä menolisäyksiin on laskettu kaikki menot, kuten esimerkiksi automaattiset indeksitarkastukset.
Kangasrääsiön mukaan kyse on puhtaasti erilaisesta laskentatavasta.
– Me emme ole siinä raportissa suoraan väittäneetkään, että nämä kaikki olisivat päätösperäisiä, hän sanoo.
Kangasrääsiö huomauttaa, että raportin mukaan menolisäykset selittävät menotason pysyvää kasvua vain valtaosin. Raportissa ei siis väitetä, että kyse olisi ainoastaan niistä.
Hän myöntää, että joissakin kohdissa raporttia on riski, että asiat voidaan ymmärtää väärin.