– Me emme ole siinä raportissa suoraan väittäneetkään, että nämä kaikki olisivat päätösperäisiä, hän sanoo.

"Verrataan omenoita ja päärynöitä"

Kangasrääsiö sanoo, että myös media on tehnyt tutkimuksesta omia tulkintojaan ja johtopäätöksiään, jotka menevät varsinaisesta raportista eteenpäin. On esimerkiksi esitetty lukuja, joita ei löydy VTV:n raportista.

Kangasrääsiö ei halua kommentoida näitä lukuja eikä myöskään eroja VTV:n ja VM:n laskelmien välillä.

– Jos yksi ihminen lähestyy yhdestä näkökulmasta ja toinen toisesta, niin siinä on riski, että tulee tällaisia käsitteellisiä eroja. Siinä on se riski, että menevät asiat sekaisin ja verrataan keskenään omenoita ja päärynöitä, niin sanotusti.