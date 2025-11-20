Juuri nyt Avaa

Ministeriön mukaan näkemysero johtuu erityisesti siitä, että tarkastusvirasto laskee mukaan kaiken menojen kasvun, kuten automaattiset indeksitarkistukset. Se on siis laittanut Marinin hallituksen piikkiin myös sellaisten menojen kasvun, joista hallitus ei päättänyt.

VTV ei myöskään tarkastele ministeriön mukaan riittävän pitkää aikaväliä. VTV:n tarkastelu päättyy vuoteen 2024. Siitä ei Niemelän mukaan voi vielä päätellä, jääkö jokin Marinin hallituskaudella tehty menolisäys "pysyväksi". Ministeriön oma tarkastelu ulottuu vuoteen 2026.