VTV:n tarkastelutavalla myös Petteri Orpon (kok.) hallituksen voisi sanoa lisänneen menoja eikä leikanneen niitä, HS kirjoittaa.
Valtiovarainministeriö sanoo, että Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) eilen julkaistussa raportissa liioiteltiin Sanna Marinin (sd.) hallituksen menopäätöksiä. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo asiasta Helsingin Sanomien haastattelussa.
Valtiovarainministeriön mukaan Marinin hallitus lisäsi valtion vuotuisia pysyviä menoja noin kolme miljardia euroa eikä noin 11 miljardia euroa, kuten VTV sanoi.
Lue myös: VM: Marinin hallituskaudella tehtiin suuri virhe – näin paljon matalampi velkasuhde olisi nyt
Ministeriön mukaan näkemysero johtuu erityisesti siitä, että tarkastusvirasto laskee mukaan kaiken menojen kasvun, kuten automaattiset indeksitarkistukset. Se on siis laittanut Marinin hallituksen piikkiin myös sellaisten menojen kasvun, joista hallitus ei päättänyt.
VTV:n tarkastelutavalla myös Petteri Orpon (kok.) hallituksen voisi sanoa lisänneen menoja eikä leikanneen niitä, HS kirjoittaa.