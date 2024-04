SDP:n Berg: 20 euron korotus Kela-korvaukseen terveydenhuollossa eriarvoistaa järjestelmää

Oppositiosta syytetään , että hallitus on tuhoamassa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen. Hallituksesta vastataan, että muutokset ovat maltillisia ja harkittuja.

Yksi hallituksen keskeisistä päätöksistä on hoitotakuun venyttäminen. Hoitoonpääsy voi jatkossa lain mukaan kestää jopa kolme kuukautta.

– Päätökset olivat harkittuja, sillä meillä on tilanne, jossa terveydenhuollon henkilöstö ei meinaa kerta kaikkiaan riittää.

– Itse näen sen niin, että jos me menemme liian nopeasti liian tiukkaan hoitotakuuseen, niin ajaudumme siihen tilanteeseen, että itseisarvoisesti ruvetaan tavoittelemaan hoitotakuuseen pääsyä.

Oppositio kritisoi

SDP:n Berg sanoo, että tilanne on jo ennestään todella vaikea hyvinvointialueilla, joissa sopeutetaan toimintaa jo tällä hetkellä.

– Pelkään myös sitä, että jos ei-akuuttiin hoitoon ei pääse tarpeeksi ajoissa, niin ihmiset hakeutuvat päivystyksiin. Sitä me ei haluta.

"Eriarvoistaa järjestelmää"

Väyrysen mukaan kyse on ihmisten siirtelystä.

– Tavoite on se, että me saadaan julkisen puolen jonoista painetta pois. Se on käytännössä ihan sama, keitä sieltä lähtee, koska se helpottaa kaikkia.