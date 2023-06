Tuleva ministeri kritisoi MTV:llä hänelle suoraan kuuluvaa hallitusohjelman kohtaa jo nyt: "Kyllä se varmasti on haittatekijä"

Hallituksen tavoitteena on loiventaa kustannuskehitystä 1,4 miljardia euroa vuoteen 2027 mennessä. "Säästö" tulee Juuson mukaan yhteisöllisen asumisen lisäämisestä, digitaalisten palveluiden lisäämisestä ja erikoissairaanhoidon tehostamisesta.

Henkilöstöpula hoitoalan suurin ongelma

– Se mikä saa ihmiset viihtymään työssä on se, että pystyy vaikuttamaan vuorojärjestelyihin jotta työrasitus on kohtuullinen. Tietysti erittäin tärkeää on myös lähiesimiestyö – yhdellä esimiehellä ei voi olla kuinka monta alaista tahansa.