Kyselytunti äityi kiihkeäksi väittelyksi sote-säästöistä – “Voi herranjestas, mitä kurmuuttamista”

– Suomessa on valtava lääkäripula, ja terveyskeskukset kilpailevat vuokralääkäreistä, jotta pystyttäisiin toteuttamaan tämä hoitotakuu, 14 vuorokautta, mikä nyt on voimassa. Vuokralääkäreiden käyttö on maksanut viime vuonna muistaakseni yhteensä 500 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Tämä on iso summa, Juuso puhui.