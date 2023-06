Professori MTV:lle: Sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset tulevat lisäämään terveydenhuollon kuormitusta entisestään

SOS - Save Our Sote

Lääkäreiden aika siirtyä pois lausuntoautomaatin roolista

Kustannustehokkuuteen tähtäävä tuore hallitus pyrkii vähentämään vähähyötyisten hoitojen ja tutkimusten määrää. Professori Patja iloitsee suunnitelmista, sillä hänen mukaansa lääkäreistä on tullut resepti- ja lausuntoautomaatteja ja se on pois hoitoonpääsyn parantamisesta.

– Vaikuttaa aika tarpeettomalta, liittyen esimerkiksi lääkitysvahvuuksien muutoksiin. Ei voi antaa kahta 25 milligramman tablettia, kun lääkäri on kirjoittanut 50 milligrammaa. Toinen on reseptien uusiminen. Meillä kirjoitetaan vuodessa 28 miljoonaa reseptiä, joista noin puolet on reseptien uusimista, toteaa terveydenhuollon professori Kristiina Patja.