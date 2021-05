Satoja miljoonia menettänyt tapahtuma-ala toivoo koronatodistusta Suomeen: "Ei tarvittaisi enää tuhoa aiheuttavaa täyssulkua"

Tapahtumateollisuus kulkee kohti tapahtumakesää epävarmoin askelin, kun alalla ei ole selkoa, miltä koronarajoitukset näyttävät. Kevään aikana ala on menettänyt noin 700 miljoonan euron verran liikevaihtoa, jos myyntiä vertaa vuoden 2019 lukuihin.

Epäselvää on, milloin tanssiminen ja laulaminen sallitaan

Sitten tapahtumat kiellettiin ja nyt kun hallitus julkisti exit-suunnitelmansa , alalle on yhä epäselvää, milloin anniskelualueella voi jälleen olla tanssia ja laulua.

Festivaalialueet kun ovat suurelta osin anniskelualuetta, missä on tanssia ja laulua.

Maanantaina Seinäjoen Tangomarkkinat ilmoitti, että heinäkuun alkuun kaavailtu tapahtuma perutaan. Tämä siitäkin huolimatta, että valtaosa tapahtuman tyypillisistä kävijöistä on kesään mennessä saanut koronarokotteen. Noin 70 prosenttia tapahtuman kävijöistä on yli 50-vuotiaita ja 40 prosenttia yli 60-vuotiaita.

"Koronatodistus toisi varmuutta"

Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Kati Kuusistolla on toive: joko korona tukahtuu tai sitten Suomi kääntää testausstrategiansa päälaelleen ja ottaa koronatodistukset käyttöön ulkorajojen lisäksi myös kotimaassa.

– Koska tilanne on epävarma, niin koronatodistus loisi myös tulevaisuuteen varmuutta siltä varalta, että tauti vaikka syksyllä taas kiihtyykin. Tuleva kesä on vain tuleva kesä. Sen jälkeenkin on elämää ja siksi koronatodistus olisikin tärkeä asia, sanoo Kuusisto.