Ministeri Kurvinen: Koronapassi voimaan aikaisintaan syyskuussa – "Ei ole reilua, että rokotevastaiset laittavat kiinni kaikki tapahtumat"

Hallitus kertoi pääministeri Sanna Marinin johdolla viime viikolla, että yhteinen tahtotila koronapassin toteuttamiseksi on löydetty. Valmistelutyö on aloitettu usean eri ministeriön yhteisvoimin.

– Haastehan tässä on se, että tämä tulee vaatimaan lain säätämistä, ja lakeja Suomessa ei säädä hallitus vaan eduskunta, Kurvinen kommentoi Uutisaamussa.

– Voisiko sanoa, että valitettavasti koronapassin käyttöönotto on mahdollista varmaankin aikaisintaan syyskuussa eli sitä ei ihan parissa päivässä saada aikaan ja tiedän, että se on pettymys ja ongelma tapahtuma-alan kannalta.

Yhteiskuntaa ei voida enää sulkea

Pahentunut tartuntatilanne on vaikuttanut kielteisellä tavalla muun muassa tapahtuma-alaan. Vaikka kesän aikana on pystytty järjestämään tuhansien ihmisten ulkotapahtumia, loppukesän suurimmista tapahtumista monet on jouduttu perumaan.