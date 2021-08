Tapahtumateollisuuden terveiset päättäjille: ”Liian vähän liian myöhään – hallitus on koko ajan myöhässä”

Lappi kritisoikin sitä, että kaikki tapahtumat on niputettu yhteen. Todisteita siitä, että esimerkiksi kongressi- tai messutapahtumissa korona olisi levinnyt, ei hänen käsityksensä mukaan ole.

Mara on valittanut kesän aikana useista aluehallintovirastojen päätöksistä, jotka ovat rajoittaneet yleisötapahtumien järjestämistä.

"Laki on huono ja tulkinta vaihtelevaa

Myös Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtajan Pekka Timosen mukaan Suomessa on ajauduttu kummalliseen tilanteeseen, jossa toiminnan logiikkaa on vaikea ymmärtää.

– Totta kai viranhaltijoiden tulee noudattaa lakia, mutta laki on huono ja sen tulkinta on nyt vaihtelevaa. Jos vertailee avien päätöksiä ja tulkintoja eri puolella Suomea, niin ei tässä hyvän hallinnon leimaa synny, Timonen kertoo.

– Onko tämä nyt hyvää suomalaista hallintoa, ennustettavaa ja selkeää? Vastaus on "ei varmasti ole", Timonen sanoo.

– Vaikka tartuntoja on ollut useita satoja päivässä, sairaanhoidon paikat eivät ole lähelläkään ylikuormittumista. Siitä huolimatta Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää täysin mahdottomia säännöksiä esimerkiksi lohkojakojen osalta. Tässä ei ole minkäänlaista oikeasuhtaisuutta eikä välttämättömyyttä, kertoo Lappi.

"Liian vähän liian myöhään"

Timosen mukaan tartuntatautilain muutos on linjassa hallituksen viime vuoden toiminnan kanssa.

– Liian vähän liian myöhään. Hallitus on koko ajan myöhässä. Harkinta ja päätöksenteko laahaa perässä. Samalla tuhannet tapahtuma-alan ihmiset ja yritykset ajautuvat epätoivoon, kertoo Timonen.

– Vetoankin tapahtumia järjestäviin yrityksiin, että nyt ei ole aika perua tapahtumia syyskuun jälkipuoliskolta tai siitä eteenpäin. Valtioneuvoston jäsenet ovat selkeästi viestineet sen, että muutoksia on tulossa, mutta muutoksia on tultava hyvin nopeasti, Lappi kertoo.

Oikeusministeri: Tartuntatautilain muutostarve kiireellinen

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä tartuntatautilakia on syytä muuttaa ja muutostarve on jo kiireellinen. Kyse on lain pykälästä 58 d, jossa säädetään kahden metrin turvaväleistä sisätiloissa esimerkiksi kulttuuritilaisuuksissa.