Delta Auton toimitusjohtaja: Tässä tilanne, jolloin on parempi ostaa polttomoottoriauto sähköauton sijaan

Suomessa myytiin viime vuonna uusia autoja vähemmän kuin lamavuonna 2009, ja automarkkinoilla on nyt edessä tuulisia vuosia, ennustaa Autoalan Tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Kauppalehden Markkinaraadissa.

– Tilauskanta on iso, ja arvio on, että se ei ehdi tänä vuonna vielä kokonaan purkautua, Kalenoja sanoo.

Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä oli viime vuonna alle 82 000, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin koronavuonna 2021.

Tilannetta selittää ennen kaikkea komponenttipula. Monilla autovalmistajilla on ollut toimitusvaikeuksia. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen huomauttaa, että myös korkojen nousu ja taloudellinen epävarmuus ovat kautta historian näkyneet autokaupassa.

Korot ovat nousseet historiallisen nopeasti, vaikka korkotaso on edelleen hyvin maltillinen, lisää Delta Auton toimitusjohtaja Helena Sauramo.

Nieminen uskoo, että moni on myös jäänyt pohtimaan, millainen auto juuri nyt kannattaisi hankkia.

Näin ostopäätös kannattaa tehdä

Tärkeintä on ehdottomasti pohtia omaa käyttötapaa ja myös omia mahdollisuuksia lataamiseen, vastaa Sauramo ja kehottaa miettimään asiaa avoimin mielin.

– Jos on aiemmin ajanut polttomoottoriautolla, saattaa hyvin olla, että sähköauto on tähän hetkeen se paras mahdollinen. Mutta jos se oma arki ei sitä tue, sitten ehdottomasti suosittelen polttomoottoriautoa.

Myös Nieminen sanoo, että oma käyttötarve ja käyttömahdollisuudet ratkaisevat. Hän huomauttaa, että monissa suomalaisperheissä on kaksi autoa.

Myös Kalenoja on samoilla linjoilla ja painottaa ajokilometrien sekä ajoympäristön merkitystä.

– Kyllä se lähtee siitä, paljonko ajetaan, missä ajetaan ja millaisia päivämatkat ovat. Jos matkat ovat lyhyitä, ajetaan kaupungissa, niin ilman muuta sähköladattava hybridi on hyvä vaihtoehto, jos on latausmahdollisuus. Mutta sitten jos ajetaan paljon pitkiä matkoja kaupunkien välillä päivittäin, eikä ole varmuutta latauspisteestä, silloin esimerkiksi diesel on vielä erittäinkin käyttötaloudellinen vaihtoehto.