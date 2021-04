Marin exit-suunnitelmasta: Muutoksia tulossa tapahtuma- ja kulttuurialalle

– On ollut hienoa nähdä, että tartuntaluvut menevät alaspäin. Yritetään pitää siitä kehityksestä kiinni.

Koronapassiin liittyy epävarmuuksia

Henrikssonilta kysyttiin lisäksi siitä, onko koronapassi etenemässä siten, että se voitaisiin ottaa Suomessa sisäisesti käyttöön. Oikeusministerin mukaan koronapassikeskustelussa on kaksi tärkeää kysymystä. Henrikssonin mukaan ensimmäinen kysymyksistä on lääketieteellinen eli se, mikä on riski siihen, että jo rokotteen saanut ihminen voi tartuttaa muita.