Yhdysvaltain uudessa Ukraina-avustuspaketissa neljä erilaista dronetyyppiä – tällaisesta paketista on kyse

Switchblade ja Jump 20

Valmistajan mukaan Switchblade 600:n toiminta-aika on yli 40 minuuttia ja kantama 40 kilometriä. Sen matkanopeus on noin 110 km/h ja huippunopeus 185 km/h.

Saman valmistajan Jump 20 on pystysuoraan nousuun ja laskeutumiseen kykenevä tiedusteludrone, jonka toiminta-aika on yli 14 tuntia. Jump 20 painaa 13,6 kg, ja se voidaan varustaa erilaisilla elektro-optisilla sensoreilla ja infrapunasensoreilla.

Altius-600 ja Cyberlux K8

Neljäs drone, nimeltään Cyberlux K8, on aiemmin tuntematon laite. Asiasta kertovan The Driven mukaan yritys on aiemmin toiminut Yhdysvaltain asevoimien alihankkijana, mutta pääosin kyse on ollut kannettavien valaisimien myymisestä.