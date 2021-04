Näin toimii Tanskassa yritysten avautumisen mahdollistava koronapassi – olisiko vastaava mahdollista Suomessakin? "Kaikki keinot käyttöön"

Tanskassa koronapassi on ollut käytössä nyt reilun viikon, ja sitä on hyödynnetty toistaiseksi kampaamojen kaltaisissa pienyrityksissä. Pian sen käyttö kuitenkin laajenee merkittävästi.

Koronapassi mahdollistaa osaltaan talouden nousemisen tolpilleen. Tanskassa on ollut Suomeen verrattuna pitkiä ja laajoja sulkutoimia käytössä, ja passin avulla asiakkaan läsnäoloon perustuvat yritykset pääsevät avautumaan.

– Tänään aukeavat pienet, korkeintaan 15 000 neliön kauppakeskukset. Tämä maa on ollut aika kiinni, mutta kyllä nyt ihmiset liikkuvat selvästi enemmän.

Passia on tarkoitus käyttää maan sisällä siihen asti, kunnes rokotuskattavuus saadaan syksyllä tarpeeksi suureksi. Kansainväliseen käyttöön passi saattaa jäädä.

Suomessakin pohditaan

Suomessa otetaan kesäkuussa käyttään rokotepassi, joka mahdollistaa matkailun niiden maiden välillä, joissa passi on käytössä. Mutta tulisiko Suomen sisällä ottaa käyttöön myös Tanskan mallinen koronapassi?

– Tässä on kyse siitä, että voitaisiin avata yhteiskuntaa mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle, tiivistää kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen.

Viruksen leviäminen pelkona

Käynnissä olevassa lainvalmistelussa on silti paljon ongelmia ja haasteita, sanoo Nurminen.

– Isoin kysymys liittyy siihen, että voidaanko todentaa, että tämmöinen passi olisi turvallinen. Jos esimerkiksi meidät olisi rokotettu, niin minkälaisen suojan se antaa? Ja tutkimuksissa on todettu, että me voisimme levittää virusta, vaikka meidät on rokotettu.