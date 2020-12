Tapahtuma-ala saamassa uuden "Vastuullisuus-leiman" – epidemian aikana kirjavasti vaihdelleisiin turvallisuuskäytäntöihin halutaan yhtenäisempi linja

– Tapahtumia on Suomessa järjestetty satoja kesän alusta lähtien. Näiden tapahtumien hyviä käytäntöjä on nyt koottu yhteisiksi periaatteiksi. Niiden tarkoituksena on auttaa tapahtumanjärjestäjiä soveltamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä yhä tarkemmin ja laajemmin, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt MTV:n Uutisaamussa.

"Ihmiset uskaltavat tulla, jos tapahtuma on turvallinen"

– Tällä hetkellä ei ole mekanismia, millä voitaisiin sanktioida, mutta käytännössä se on suuri yleisö, joka äänestää jaloillaan: Jos he eivät tule, niin kyllä siinä on riittävästi kovaa sanktiota. Ajatuksena on se, että jos on tämä vastuullisen tapahtuman leima, niin ihmiset uskaltavat tulla. Se kannustaa järjestämään tapahtumat vastuullisesti.