Karibialla riehuneen hirmumyrsky Melissan seurauksena on kuollut yhteensä ainakin 34 ihmistä Jamaikalla, Kuubassa sekä Haitissa, kertoo BBC.

Myös CNN:n mukaan ainakin 30 ihmisen on vahvistettu kuolleen Melissa-myrskyn jäljiltä Karibianmeren valtioissa.

Kaikki Melissan aiheuttamat tuhot eivät ole vieläkään selvinneet, ja pelastustyöt jatkuivat torstaina.

Satelliittikuvat paljastavat tuhot

Satelliittikuvien perusteella tuhot Jamaikalla, jonne myrsky iski viitosluokan voimakkuudella, ovat valtavat.

Ennen ja jälkeen myrskyn otettujen kuvien perusteella Jamaikalla kokonaisia rakennuksia on pyyhkiytynyt pois, kun taas jotkin rakennukset ovat paikoillaan kattoa myöten.

Myrsky on myös repinyt suuria puita irti juuriltaan sekä aiheuttanut tulvia.

Hirmumyrsky on tuhonnut täysin Jamaikan lounaisrannikon maakunnan St. Elizabethin pääkaupungin Black Riverin infrastruktuurin, kertoi keskiviikkona saarivaltion pääministeri Andrew Holness CNN:n mukaan.