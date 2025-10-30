Myrsky on myös repinyt suuria puita irti juuriltaan sekä aiheuttanut tulvia.
Hirmumyrsky on tuhonnut täysin Jamaikan lounaisrannikon maakunnan St. Elizabethin pääkaupungin Black Riverin infrastruktuurin, kertoi keskiviikkona saarivaltion pääministeri Andrew Holness CNN:n mukaan.
Pääministeriä oli lennätetty aiemmin päivällä katastrofialueella.
Holness arvioi silmämääräisesti, että noin 80–90 prosenttia hänen näkemistään taloista oli vailla kattoa.
Alueen sairaala sekä useat historialliset rakennukset, kirkot, oikeustalo ja paikallishallinnon rakennus olivat myös kärsineet vaurioita tai tuhoutuneet, Holness sanoi lehdistötilaisuudessa.
Yhdysvallat kertoi keskiviikkona määränneensä pelastustyöntekijäryhmiä Karibianmeren maihin auttamaan myrskytuhoista selviytymisessä. Maa kertoo myös lähettävänsä avustustarvikkeita.
– Yhdysvallat on läheisessä yhteydessä Jamaikan, Haitin, Dominikaanisen tasavallan ja Bahaman hallituksiin heidän kohdatessaan hurrikaani Melissan hirvittävät tuhot, kirjoitti ulkoministeri Marco Rubio viestipalvelu X:ssä.
Rubion viestissä ei mainittu lainkaan Kuubaa, johon Melissa osui Jamaikan jälkeen. Kuubalaisten vanhempien lapsi Rubio on saarivaltion kommunistihallinnon vannoutunut vastustaja.
Ulkoministeriön mukaan alueelle lähetetään joitakin kymmeniä yhdysvaltalaisia työntekijöitä auttamaan pelastusoperaatioissa ja vaurioiden arvioinnissa.
Ryhmiä lähetetään Kalifornian Los Angelesista ja Virginian Fairfaxista.
AFP:lle puhuneen virkamieslähteen mukaan Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon sulku monimutkaisti avustusryhmien lähetystä, mutta heille järjestyi silti nopea lupa lähtöön.