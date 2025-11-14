Lumimyrsky on aiheuttanut laajoja sähkökatkoja Lapissa. Myös etelässä ajokeli on perjantaina huono.

Lapissa satoi torstai-iltana sekä viime yönä lunta myrskypuuskissa.

– Keskituuli on ollut kovin Pyhällä, 31,7 metriä sekunnissa. Eli miltei hirmumyrskylukemat. Kovimmillaan tuuli puhalsi 38,6 metriä sekunnissa Pyhätunturilla heti puolenyön jälkeen, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Myrskyn seurauksena tuhansia ihmisiä oli Lapissa ilman sähköä perjantaiaamuna.

Sallaan, Kemijärvelle, Pelkosenniemelle ja Savukoskelle sähköä toimittavan Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verkkopäällikkö Jukka Ojala kertoo, että heidän 12 500 asiakkaastaan sähköt olivat enimmillään poikki 5 500:lta. Aamulla puoli kymmenen aikaan määrä oli saatu laskettua 2 900:aan.

– Taajamissa on ollut sähköt koko ajan, mutta lähes koko maaseutuverkko jakelualueellamme on ollut pimeänä, Ojala kertoo MTV Uutisille.

– Voimakas lumisade ja tuuli ovat kaataneet sähkölinjoille hyvin paljon puita, joita koko ajan etsitään ja poistetaan. Työ etenee valitettavan hitaasti, mutta sähköt pyritään palauttamaan kaikille asiakkaille tämän päivän aikana, Ojala sanoo.

"Missään ei voi luottaa, että tie olisi sula"

Tuulet Lapissa ovat nyt rauhoittumassa, mutta Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo MTV Uutisille, että vahingontorjuntatehtäviä on ollut alueella erittäin paljon.