Hurrikaani Melissan jäänteet lämmittävät ja kastelevat Suomea ensi viikolla. Katso ennuste videolta.

Loppuviikosta koko Suomi kastuu, meteorologi Markus Mäntykannas arvioi. Iso sadealue saapuu Suomen ylle torstai-iltapäivän aikana.

Lapissa voi sataa hieman lunta ja räntää, mutta se sulaa pois, Mäntykannas kertoo. Lämpöasteita on pohjoisinta Suomea myöten.

– Joku päivä voi olla viikonloppuna osittain kirkkaampi etelässä ja lännessä, mutta yleiskuva on aika harmaa.

Harmaan sävyt synkkenevät, kun hurrikaani Melissan jäänteet saapuvat Atlantin yli myös Suomeen ensi viikon alussa.

– Sieltä tulee sateita jatkuvalla syötöllä ja tosi lämmintä ilmaa. Ei uskoisi, että ollaan marraskuussa, kun lämpötilat etelässä ovat yli 10 asteessa ja Lapissakin sataa kaatamalla.

Ensi viikolla sateet dominoivat viikkoa koko maassa, ja viikko on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden selvästi keskimääräistä lämpimämpi.

– Tämä huutaa punaista. Entisen hurrikaanin jäänteet työntävät tänne lämmintä ilmaa. 10 astetta voi ylittyä, Mäntykannas arvioi.

Poikkeuksellinen lämpö jatkuu ennusteen mukaan aivan marraskuun lopulle saakka.