Raju myrsky koetteli Belgian lisäksi myös muuta Eurooppaa.

Belgiassa Oostenden kaupungissa ihmisillä oli vaikeuksia pysyä pystyssä, kun Benjamin-myrsky pyyhkäisi kaupungin yli torstaina.

Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka tuuli pyyhkäisee ensin koiran ja tämän jälkeen omistajankin alas portaita. Kovan tuulen vuoksi ihmiset joutuivat pitelemään kiinni myös valaisintolpista.

Myrsky koetteli myös pääkaupunki Brysseliä, jossa on raportoitu jopa 25 metriä sekunnissa puhaltaneita myrskypuuskia ja rankkasateita, Brussels Times kirjoittaa.

Maan ilmatieteenlaitos oli antanut säävaroituksen perjantaiaamuun asti ja varoitti jopa 20 metriä sekunnissa puhaltavista puuskista sisämaassa.

Suomen Ilmatieteen laitoksen mukaan myrskytuuleksi määritellään tilanne, jossa kymmenen minuutin keskituuleksi mitataan vähintään 21 metriä sekunnissa.

Pelastusviranomaisten mukaan myrsky kaatoi Brysselissä muun muassa puita ja aiheutti tulvia, mutta loukkaantumisilta säästyttiin.

Tuhoa myös muualla Euroopassa

Saksalaismedia Deutsche Wellen mukaan saksalainen turisti kuoli Ranskan Korsikan saarella. Mies oli uimassa joessa saaren luoteisosassa vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa, kun hän joutui veden viemäksi.