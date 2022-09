Hurrikaani Ian jätti Kuubassa jälkeensä pimeyden – koko maassa sähkökatko

Kansainvälisten medioiden mukaan Kuuban hallinto on kertonut, että maan sähköjärjestelmä romahti sen jälkeen kun yhtä maan suurista voimalaitoksista ei saatu palautettua verkkoon.

Kolmosluokan hurrikaani Ian osui Kuuban länsiosaan ja riepotteli sitä useiden tuntien ajan. Kuubasta se on jatkanut matkaansa kohti Yhdysvaltain Floridaa.

Evakuointikäsky on annettu Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin mukaan 2,5 miljoonalle ihmiselle. Paikallisviranomaiset ovat vedonneet ihmisiin, jotta nämä noudattaisivat evakuointikäskyjä. Samaa on toivonut myös presidentti Joe Biden, joka sanoi Ianin voivan olla hengenvaarallinen.

Kansalliskaartilaisia kutsuttu apuun

Floridassa tuhoihin on varauduttu etukäteen muun muassa jakamalla hiekkasäkkejä, joilla ihmiset voivat yrittää suojata kotinsa tulvavesiltä. Puolustusministeriön mukaan kansalliskaartilaisia on Floridassa tuhansia, ja lisää on vielä tulossa.