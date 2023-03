Satavuotias Ano Tenhunen toivoo synttärilahjaksi Nato-jäsenyyttä: "Suomi ei enää koskaan saa joutua sotaan"

Pudasjärveläisen Ano Elias Tenhusen, 100, elämä on kuin Suomen tasavallan itsenäisyys: nousu savutorpasta hyvinvointiin.

Erämiehen mieli tekee vieläkin metsälle

Tenhunen on työskennellyt elämänsä aikana muun muassa taksikuskina, maanviljelijänä, metsäurakoijana ja kauppiaana. Hänen vuonna 1965 perustamansa eräliike toimii edelleen Anon Ase ja Tukku -nimellä perheen omistuksessa Pudasjärven Kurenalla Pohjois-Pohjanmaalla.

– Ammuin minä kahdeksan kyyhkyä tänäkin syksynä vielä, ja kaikista mieluisin saalis on latvateeri, Tenhunen mainitsee MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

80-vuotislahjaksi mitali presidentiltä, 100-vuotislahjaksi toiveissa Nato-jäsenyys

– Se antaa meille turvan. Vaikka me kuinka osaisimme taistella, eihän sitä tuollaista vihollista vastaan muuten voi kuin Naton kautta, Tenhunen toteaa.

Koti on maailman paras paikka

Mikä sitten on Tenhusen pitkän iän salaisuus?

– Niitä on minulle monta enkä oikein hirviä sanoa, kun vaimo on tuossa kuulolla, Tenhunen naurattaa haastattelijaa.

– Mutta sanotaan, että se on koti. Vaikka kuinka pitkän reissun tekee ja vaimo tulee vastaan, niin kyllä se on elämys ja se nautinto siitä, että on taas kotona.