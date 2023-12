100-vuotias veteraani hämmentyi itärajan tapahtumista: "En olisi halunnut tätä enää nähdä"

– Nythän hyvin moni sanoo, että ei olisi pitänyt liittyä Natoon, että juuri se aiheuttaa Venäjältä painostuksen tännepäin. En osaa sanoa onko se oikein vai väärin. Tähän on menty ja se on vain katsottava miten päästään eteenpäin.

– Silloin on minun nimipäiväni, minut on vihitty itsenäisyyspäivänä ja minun vaimoni isä täytti 60 vuotta itsenäisyyspäivänä, ja samalla meidät vihittiin, Vunneli luettelee.

Opettajaseminaari jäi haaveeksi

Sairastuminen Äyräpäässä

Kolme kirjaa elämän varrelta

Nuoruudessa heti sodan jälkeen elämäntavaksi tullut, ja 80-vuotiaaksi asti jatkunut urheiluharrastus lienee yksi pitkän iän ja henkisen vireyden salaisuus. Lajeja on pitkä lista, mutta mieluisimpia ovat olleet suunnistus, hiihto ja metsätaitokisat. Oma seura on Outokummun Partio.

Urheilua ja kuorolaulua

Vunneli on myös laulumiehiä. Kuoroharrastus on kulkenut mukana läpi elämän. Yksi suosikeista on Veteraanin iltahuuto. Kuoron ykköstenori muistelee, että ääni oli parhaimmillaan kauan sitten 30-40 vuotiaana. Mutta on se ollut kunnossa myöhemminkin.