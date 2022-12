Väinö Kaukonen jätti kotinsa Karjalassa kahdesti ja joutui sotaan jo 18-vuotiaana – nyt jäljellä on enää yksi toive

Vitriineissä on entisten sotamiesten lahjoittamia tavaroita kuten puhdetöitä. Kaikilla tavaroilla on oma tarinansa, jotka ovat kirjattu sinikantiseen kansioon. Tuvan oven vieressä on suuri Suomen kartta, johon on merkitty, mistä suunnista venäläiset hyökkäsivät.