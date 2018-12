16-vuotiaana sotaan, 65 vuotta kuurona paperikauppiaana – Linnassa juhlinut Kelpo Lehto vie joka joulu kynttilät kaatuneille tovereilleen: "Veljeys ei koskaan häviä"

– Liikettä on vaikea jatkaa, sillä myyntiartikkelimme ovat lähes kadonneet markkinoilta. Tilikirjoja ja kortistoja ei enää tarvita, kun tietokoneet ovat ne korvanneet, Lehto kertoi Turun Sanomien haastattelussa vuonna 2009.

Venäläisten kranaattien jytke kuuroutti

"Se veljeys on lyöty yhteen"

Sodan jälkeen Lehto on toiminut Sortavalan hyökkäyksen 15.6.1941 -yksikön killan vastuuhenkilönä.

– Käymme perustamispäivänä sankarihaudoilla. Se on velvollisuutemme. Samoin jouluna viemme kynttilät sekä nimenomaan itsenäisyyspäivänä.

– Se veljeys on niin lyöty yhteen. Se on kovissa taisteluissa, vaaroissa ja kuolemassa luotu, se ei koskaan häviä. Me emme koskaan unohda sitä.