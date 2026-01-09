Yhdysvalloissa vastikään julkaistut uudet kansalliset ravitsemussuositukset herättävät keskustelua.
Trumpin hallinto tiedotti tammikuussa Yhdysvaltain uusista ja päivitetyistä ravitsemussuosituksista. Kansalaisia kehotetaan nyt vähentämään prosessoitujen ruokien ja jalostettujen hiilihydraattien syömistä. Lisäksi suosituksissa "julistetaan sota" lisätyille sokereille, The Guardian muun muassa raportoi.
Uudet suositukset esittelivät keskiviikkona terveys- ja sosiaaliministeri Robert F Kennedy Jr sekä maatalousministeri Brooke Rollins.
– Tänään hallituksemme julistaa sodan lisättyä sokeria vastaan, Kennedy totesi tiedotustilaisuudessa ja jatkoi:
– Lisäaineita, lisättyä sokeria ja liiallista suolaa sisältävät pitkälle prosessoidut elintarvikkeet vahingoittavat terveyttä ja niitä tulisi välttää. Terveys- ja sosiaaliministerinä viestini on selvä: syö oikeaa ruokaa.
Liha ja maitotuotteet yllättäen entistä isommassa osassa
Ruokapyramidi on nyt käännetty Yhdysvalloissa.USDA
Keskustelua on kuitenkin herännyt uusien suositusten visuaalisesta havainnollistamisesta. Suosituksissa perinteinen ruokapyramidi on nimittäin käännetty täysin ylösalaisin.
Näin ollen käänteisen pyramidin yläosaan on kuvitettu muun muassa erilaisia proteiineja, kuten lihaa. Näin syntyy vaikutelma, että lihatuotteet, juustot ja muut proteiinit ovat tärkeässä asemassa ruokavaliossa.
Ravitsemussuosituksissa todetaan: Sisällytä terveellisiä rasvoja käsittelemättömistä ruoista, kuten lihasta, merenelävistä, munista, pähkinöistä, siemenistä, oliiveista ja avokadoista.
– Proteiini ja terveelliset rasvat ovat välttämättömiä, ja niitä ei aiemmissa ruokavalio-ohjeissa virheellisesti suositeltu. Olemme lopettamassa sodan tyydyttyneitä rasvoja vastaan, Kennedy perusteli.
Toisaalta yläosasta löytyy samaan aikaan myös kasviksia ja hedelmiä.
Tässä Suomen ravitsemussuosituksien mukainen ruokapyramidi.Ruokavirasto
Ravitsemusasiantuntijat kritisoivat
Monet ravitsemusalan ammattilaiset ovat kommentoineet Trumpin hallinnon uusia ravitsemussuosituksia. Stanfordin yliopiston ravitsemusasiantuntia Christopher Gardner kommentoi NPR:lle olevansa erittäin pettynyt uuteen pyramidiin, jossa punainen liha ja tyydyttyneet rasvat ovat aivan huipulla
– Ikään kuin ne olisivat jotain, mitä pitää priorisoida. Se on ristiriidassa vuosikymmenten näyttöön ja tutkimukseen perustuvien tietojen kanssa.
Gardner oli jäsen ravitsemussuositusten neuvoa-antavassa komiteassa, joka tarkasteli kaikkea ravitsemusnäyttöä. Hän kannattaa kasviperäisten proteiininlähteiden, kuten papujen, lisäämistä eläinproteiinin korostamisen sijaan.
Useat terveysjärjestöt ovat tuoneen esiin tutkimusnäyttöä siitä, että liiallinen tyydyttynyt rasva on yhteydessä sydänsairauksiin.
Suositukset vaikuttavat esimerkiksi kouluruokailuun
Uusista ravitsemussuosituksista on myös poistettu alkoholia koskevat tarkat päivittäiset suositukset. Suosituksissa todetaan nyt, että alkoholia tulisi kuluttaa vähemmän paremman terveyden eteen.
Julkisen palvelun radioverkko NPR:n mukaan suurin osa amerikkalaisista ei seuraa ravitsemussuosituksia. Suositukset kuitenkin määrittelevät muun muassa sen, millaista ruokaa tarjotaan julkisissa palveluissa, kuten kouluissa ja armeijassa.