Yhdysvalloissa vastikään julkaistut uudet kansalliset ravitsemussuositukset herättävät keskustelua.

Trumpin hallinto tiedotti tammikuussa Yhdysvaltain uusista ja päivitetyistä ravitsemussuosituksista. Kansalaisia kehotetaan nyt vähentämään prosessoitujen ruokien ja jalostettujen hiilihydraattien syömistä. Lisäksi suosituksissa "julistetaan sota" lisätyille sokereille, The Guardian muun muassa raportoi.

Uudet suositukset esittelivät keskiviikkona terveys- ja sosiaaliministeri Robert F Kennedy Jr sekä maatalousministeri Brooke Rollins.

Sota lisättyä sokeria vastaan

Ravitsemussuosituksissa neuvotaan priorisoimaan korkealaatuista proteiinia, terveellisiä rasvoja, hedelmiä, vihanneksia ja täysjyväviljaa.

– Tänään hallituksemme julistaa sodan lisättyä sokeria vastaan, Kennedy totesi tiedotustilaisuudessa ja jatkoi:

– Lisäaineita, lisättyä sokeria ja liiallista suolaa sisältävät pitkälle prosessoidut elintarvikkeet vahingoittavat terveyttä ja niitä tulisi välttää. Terveys- ja sosiaaliministerinä viestini on selvä: syö oikeaa ruokaa.

