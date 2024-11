Gisèle Pelicot joutui tietämättään lähes sadan miehen raiskaamaksi – näin he ovat selittäneet tekojaan

Dominique Pelicot’n lisäksi raiskauksista on syytettyinä 50 miestä

Tästä on kyse

Kaikki romahti

Raiskausten uhri on Gisèle Pelicot.

Lähdettyään poliisiasemalta Gisèle Pelicot pakkasi sen, mitä 50 vuoden yhteiselämästä kahteen matkalaukkuun mahtui ja haki avioeroa. Sittemmin hän on vaihtanut sukunimensä, mutta käyttää vielä oikeudenkäynnin ajan nimeä Pelicot.

"Häpeä on raiskaajien"

Raiskausoikeudenkäynti alkoi Ranskan Avignonissa syyskuun alussa. Raiskaussyytteisiin on vastaamassa 50 miestä aviomies Dominique Pelicot’n lisäksi. Syytetyt ovat iältään 26–74 vuotta, kertoo esimerkiksi The Guardian .

Oikeudenkäynti on herättänyt laajaa huomiota ja tehnyt Gisèle Pelicot’sta naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastustamisen ikonin.

Tähän Gisèle Pelicot ei suostunut. Hän toivoo, että oikeudenkäynti voi auttaa muita raiskauksen uhreja. Gisèle Pelicot on kertonut päättäneensä, että hän ei aio tuntea häpeää.

– Kun sinut raiskataan, siitä voi seurata häpeän tunne. Mutta ei ole meidän tehtävämme tuntea häpeää, se on raiskaajien tehtävä.

"Olen raiskaaja"

Oikeudenkäynti on sen edetessä saanut yhä erikoisempia sävyjä. Syytetyt ovat vastanneet syytteisiin vuorotellen muutaman henkilön viikkotahtia.

Pääsyytetty Dominique Pelicot on istunut todistajanaitiossa useaan otteeseen. Myös Gisèle Pelicot’a on kuultu oikeudessa.

Dominique Pelicot on tunnustanut etsineensä miehiä pariskunnan kotiin raiskaamaan vaimonsa. Hän huumasi vaimonsa sekoittamalla lääkkeitä ruokaan ja juomaan.

Vaimoaan raiskanneet miehet Pelicot löysi lähialueilta Coco-nimisen nettisivun kautta, joka on sittemmin suljettu. Suurin osa miehistä asui vain joidenkin kymmenien kilometrien säteellä pariskunnan kodista.

Dominique Pelicot anoo perheeltään anteeksiantoa

Pelicot on anonut anteeksiantoa ja todennut, ettei hänen vaimonsa ansainnut häneen kohdistuneita rikoksia.

– Joimme iltaisin yhdessä lasilliset valkoviiniä. Perunoissani ei koskaan ollut mitään outoa. Kun televisiosta tuli jalkapallo-ottelu, annoin hänen katsoa sitä rauhassa. Hän toi minulle sänkyyn jäätelöä. Lempimakuani vadelmaa. Ajattelin, kuinka onnekas olenkaan, että tämä on rakkautta, Gisèle Pelicot sanoi oikeudessa CBS-kanavan mukaan.

– En koskaan tuntenut mitään. Minun on täytynyt vaipua tiedottomuuteen hyvin nopeasti. Heräsin pyjamassani, usein normaalia väsyneempänä. Mutta ajattelin sen johtuvan siitä, että kävelen niin paljon.

Gisèle Pelicot’n kolme aikuista lasta alkoivat epäillä, että heidän äidillään on muistisairaus tai jokin muu vakava aivoja rappeuttava sairas, sillä hän unohteli asioita ja oli poissaoleva.

Keitä syytetyt ovat?

Raiskauksesta syytettyjen joukossa on muun muassa kunnanvaltuutettu, sairaanhoitajia, toimittaja, entinen poliisi ja palomies, kertoo The Guardian .

Vain kourallinen syytetyistä on tunnustanut oikeudessa syyllistyneensä raiskaukseen. Osa on vierittänyt syyn tekemästään raiskauksesta Dominique Pelicot’lle, joka syytettyjen mukaan manipuloi heitä tekoon.

Osa kieltää raiskaussyytteen kokonaan. He perustelevat syyttömyyttään sillä, että eivät havainneet Gisèle Pelicot’n olleen tiedottomassa tilassa tai uskoivat kyseessä olleen roolileikki. Dominique Pelicot on vesittänyt vakuuttelut syyttömyydestä.

– He kaikki tiesivät. He eivät voi väittää toisin, Pelicot sanoi oikeudessa BBC:n mukaan.

Ontuvia selityksiä

Eräs syytetyistä on nimeltään Lionel R ., paikallisessa supermarketissa työskennellyt kolmen lapsen isä, kertoo Le Monde . Lionel R. tunnusti oikeudessa raiskanneensa Pelicot’n vuonna 2018, mutta totesi samalla, että hänen tarkoituksensa ei ollut raiskata. Lionel R. väitti luulleensa, että hän osallistui peliin.

– Silloin ymmärsin, että jotain on vialla.

Eräs toinen syytetty on nimeltään Charly A. Nyt 30-vuotiaan Charly A:n syytetään raiskanneen Pelicot’n kaikkiaan kuusi kertaa, kertoo The Guardian. Ensimmäisellä kerralla hän oli vain 22-vuotias.