Sarjamurhaajista kiinnostunut Katariina Bröms, 23, kertoo suomalaisille, millaisia rikoksia Venäjällä tapahtuu

Kuinka 23-vuotias nainen on kiinnostunut Venäjällä tapahtuneista raaoista rikoksista? Jos esikoiskirjailija Katariina Bröms saisi ruplan, joka kerran kuin asiasta kysytään, hän olisi rikas. Brömsin mielenkiinto sarjamurhaajiin ja selvittämättömiin henkirikoksiin syntyi jo pienenä tyttönä. Hän muistaa lapsuudestaan hetket, kun he istuivat mummon kanssa sohvalle katselemaan mummon kotimaan rikoksista kertovaa true crime -sarjaa.

Mummo asuu edelleen pienessä venäläiskylässä lähellä Tambovin kaupunkia, ja sarja on vielä 20 vuoden jälkeen yksi parivaljakon yhteisistä harrastuksista.

Kaikki lähti kultista

Tutkinto on nyt lopputyötä vaille valmis. Pro gradussaan hän käsittelee oikeustulkkien stressin hallintaa.

– On kiinnostavaa syventyä siihen, miten ja millaiset ihmiset aivopesevät ihmisiä. Se oli minusta todella räväkkä aloitus.

Sarjamurhaajia ja selvittämättömiä henkirikoksia

– Joillakin venäläisillä uutistoimistolla on myös omia blogityylisiä kirjoituksia murhaajista ja sarjamurhaajista.

Brömsiä kiinnostaa erityisesti tarinat sarjamurhaajista. Ne ovat psykologisesta näkökulmasta kiehtovia ja siksi hän on myös käsitellyt omissa podcasteissaan useita sarjamurhaajia.

Brömsille on painunut etenkin mieleen tarina Aleksandr Pitshushkinista, joka tunnetaan myös "shakkilautamurhaajana" tai "Bitsevskin raivohulluna".

Toinen Brömsin mielestä mielenkiintoinen sarjamurhaaja on neuvostoliittolainen kannibaali Andrei Tšikatilo. Hän sai kuolemantuomion 52 kahdesta murhasta vuonna 1992.

100 lakia yhden päivän aikana

True crime on ollut suosittua televisiossa jo vuosikymmeniä, mutta rikospodcastien myötä genren suosion voi sanoa räjähtäneen.

– Kyllä suomalaisia kiinnostavat myös Venäjällä tehdyt rikokset. Minusta on tärkeää välittää tietoa rikoksista, jotka tapahtuvat näinkin lähellä Suomea.

– Ne ovat hyvin laajoja ja niitä on vaikea tulkita yksiselitteisesti, ja harvoin niitä yksiselitteisesti tulkitakaan.

Vladimir Putinin viimeisimpien presidenttikausien aikana sananvapautta on kavennettu, eikä sota-aika ole hidastanut tahtia. Heinäkuussa Putin kirjoitti yhden päivän aikana yli 100 uutta lakia.

– Suurin huolenaihe on ihmisoikeuksien rajoittaminen, sillä useampi uusista laeista koski niitä.

Katso koko haastattelu: Tällainen on Venäjän agettilakii, jota kiristettiin jälleen: "Aivan tavallisia ihmisiä on leimattu"

Satamakaupungin varjopuolet

Bröms on kahden maan, Venäjän ja Suomen, kansalainen. Hänen äitinsä muutti Venäjän Tambovista Suomeen 90-luvulla Neuvostoliiton hajotessa. Venäjällä hän oli tavannut suomalaismiehen, rakastui ja muutti perustamaan perhettä Brömsin isän kotimaahan.

Puolet venäläistä, toinen puoli suomalaista

Myös podcast- ja kirjailijauransa ulkopuolella Bröms on säilyttänyt vahvat siteet äitinsä kotimaahan. Hän puhuu venäjää toisena äidinkielenään ja kokee, että hänestä löytyy niin venäläinen kuin suomalainen puoli.

Venäläisiksi puolikseen hän näkee tiiviit suhteet perheeseen ja isovanhempien kunnioituksen. Perhe on hänelle todella tärkeä.

– Venäjällä on selvää, että vanhempia sukupolvia kunnioitetaan yli kaiken. Jos korottaa ääntään isovanhemmalle, niin se on anteeksiantamatonta.

Myös venäläiselle ruoalle, kuten pelmeneille ja borssikeitolle, on erityinen paikka Brömsin sydämessä.

Brömsin on helpompaa määritellä venäläiset puolensa kuin suomalaiset.

– Se mikä minussa on suomalaista, on normaalia myös Venäjällä, mutta mikä on venäläistä, "menee täällä yli", Bröms naurahtaa.